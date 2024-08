Un policier de l'Ohio qui a tué une femme enceinte de 21 ans, Ta<unk>Kiya Young, est accusé de meurtre.

Ta’Kiya Young, 21 ans, a été tuée par balles à l'intérieur de son véhicule par un officier de police dans le parking d'un supermarché Kroger à Blendon Township le 24 août 2023. Son enfant à naître n'a pas survécu.

Le policier de Blendon Township, Connor Grubb, est poursuivi pour quatre chefs d'accusation de meurtre, quatre chefs d'accusation d'agression criminelle et deux chefs d'accusation d'homicide involontaire suite à une accusation de jury, selon un communiqué du bureau du procureur Mat Heck Jr.

"Bien que cela soit préoccupant qu'un officier ayant prêté serment pour faire respecter la loi soit poursuivi pour des chefs d'accusation de homicide, personne n'est au-dessus de la loi", a déclaré le procureur.

Des images de caméra corporelle et des vidéos de surveillance diffusées dans les semaines qui ont suivi montrent que deux officiers ont confronté Young dans son véhicule à propos d'accusations de vol à l'étalage. Lorsque la voiture a commencé à bouger en direction d'un officier qui se tenait devant le véhicule, il a tiré un seul coup de feu dans le pare-brise, tuant Young, montrent les vidéos.

"Aujourd'hui marque une victoire solennelle dans la poursuite de la justice pour Ta’Kiya Young et sa fille non née, dont les vies ont été tragiquement et injustement prises par l'officier de police de Blendon Township Connor Grubb", a déclaré l'avocat de la famille de Young, Sean Walton, dans un communiqué.

"Les actions qui ont conduit à la mort de Ta’Kiya - l'agressivité inutile, les ordres glaçants qui équivalaient à 'obéir ou mourir' - étaient là pour que nous les témoignions tous en une claire horreur. La vie de Ta’Kiya et celle de sa fille ont été éteintes dans un acte de brutalité, devenant un autre symbole de l'urgence de la réforme de la conduite policière et de la responsabilité."

CNN a contacté le département de police de Blendon pour obtenir un commentaire.

Une audience de mise en accusation est prévue mercredi à 13 h.

L'accusation contre Grubb a suscité des discussions au sein de la communauté sur la responsabilité policière, de nombreux personnes estimant qu'il est essentiel que les officiers fassent respecter la loi contre eux-mêmes. Malgré les chefs d'accusation contre Grubb, la police américaine continue de lutter avec des problèmes liés à l'utilisation de la force et au biais racial.

