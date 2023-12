Un policier de l'Ohio en congé administratif après avoir frappé un joueur de football de l'université de Miami lors d'une arrestation

L'étudiant, identifié par sa famille sous le nom de Devin Johnson, est entré dans le bar de Brick Street par une porte de sortie uniquement, passant devant une employée le 18 novembre, selon une publication de la police d'Oxford sur Facebook.

Lorsque le gérant du bar a confronté Devin Johnson, il a été agressé, selon la police. M. Johnson a ensuite refusé de quitter le bar et une altercation s'est produite à l'extérieur de l'établissement, selon le message.

"Lorsque l'officier est arrivé sur les lieux, il a constaté que l'individu résistait et il n'a pas pu procéder à l'arrestation jusqu'à ce que d'autres officiers l'aident à lui passer les menottes", a ajouté le message.

CNN a contacté la police pour obtenir le rapport d'incident et des commentaires supplémentaires.

Johnson, un défenseur de 20 ans des Miami RedHawks, a été arrêté et inculpé de résistance à l'arrestation, d'agression, d'intrusion criminelle et d'intoxication de mineurs. Johnson a plaidé non coupable, a déclaré son avocat à CNN. Son procès doit avoir lieu en février, selon les archives du tribunal.

Sur une vidéo de surveillance circulant sur les réseaux sociaux, on peut voir M. Johnson à l'extérieur du bar avec plusieurs autres personnes. On voit Johnson et l'un des hommes se débattre et Johnson est plaqué au sol par au moins trois personnes avant l'arrivée de la police.

Un officier arrive sur les lieux alors que les personnes ont plaqué Johnson au sol. On voit l'agent tenter de maintenir Johnson au sol et semble lui donner trois coups de poing. Ils continuent à maintenir Johnson au sol alors qu'un autre policier arrive sur les lieux. On voit les deux agents tenir de force la tête de Johnson, l'un d'eux le tirant par les cheveux à un moment donné, avant de lui passer les menottes.

L'avocat de Johnson, Ryan Agee, a qualifié la vidéo de "profondément troublante" dans une déclaration au Miami Student en début de semaine.

Dans une déclaration faite jeudi à CNN, M. Agee a déclaré : "À ce jour, il y a eu un manque de communication inquiétant de la part du service de police de la ville d'Oxford et des personnes chargées de l'enquête sur l'usage de la force. Compte tenu des déclarations publiques du département après l'incident et de son apparente négligence de détails critiques, nous sommes fermement convaincus qu'une enquête indépendante et externe est non seulement justifiée mais essentielle pour maintenir la confiance de la communauté et de la famille Johnson dans le processus d'enquête".

Dans un message publié lundi sur Facebook, la police d'Oxford a déclaré que son enquête initiale "n'incluait pas l'angle de la vidéo".

Le policier impliqué dans l'incident, Matthew Blauvelt, est en congé administratif rémunéré pendant l'enquête, selon le chef de la police d'Oxford, John Jones. CNN n'a pas pu joindre M. Blauvelt pour un commentaire.

L'université de Miami a indiqué dans un communiqué qu'elle était au courant de la "vidéo troublante" et qu'elle avait pris contact avec l'étudiant. L'université a également "contacté la ville d'Oxford pour en savoir plus sur cet incident et pour exprimer nos profondes inquiétudes sur ce qui s'est passé".

Le maire William Snavely a déclaré à CNN : "Il s'agit d'un événement très inhabituel et malheureux pour Oxford. Il est clair que la ville ne tolère pas l'usage excessif de la force. L'agent impliqué a été mis en congé administratif et une enquête complète est en cours. Nous souhaitons que cette enquête soit juste, transparente et conclue dès que possible".

Contacté pour commenter l'incident, un représentant de Brick Street a déclaré ne pas avoir de commentaire à faire pour le moment.

Dans un post Instagram publié mardi, l'établissement a notamment déclaré : "La vidéo est troublante, en particulier pour Devin et les membres de sa famille. Nous sommes reconnaissants que Devin et notre manager de foule n'aient pas eu besoin de soins médicaux et que Devin ait été libéré au poste de police peu de temps après l'incident. Cela ne change rien au fait que cette partie de la vidéo est troublante et a suscité des émotions".

"Nous espérons avoir l'occasion de rencontrer Devin après la pause. Ces situations peuvent se produire en quelques secondes lorsque les émotions sont fortes et s'emballent rapidement. De bonnes personnes peuvent être prises au milieu de circonstances malheureuses (sic)", a ajouté le communiqué.

David Williams, de CNN, a contribué à ce rapport.

Lire aussi:

Source: edition.cnn.com