Un policier de l' Arkansas a été renvoyé après avoir été filmé en train de battre un détenu dans une voiture de police.

Vendredi, le département a été informé d'une plainte concernant un incident impliquant un officier de la JPD qui s'est produit la veille au soir, a déclaré le département sur Facebook.

"La nature grave de la plainte nécessitait une action rapide. Suite à une revue interne de l'incident, il a été déterminé que l'officier impliqué, Joseph Harris, devait être renvoyé immédiatement", a déclaré le post de la police.

Le département a déclaré qu'il "travaillait sur cette affaire aussi rapidement que possible" et a publié une vidéo de l'incident sur sa chaîne YouTube.

Dans la vidéo, on voit le détenu avec une ceinture de sécurité autour du cou, semblant essayer de s'étrangler dans le véhicule en mouvement.

La voiture s'arrête et un officier ouvre la porte et commence à frapper et à donner des coups de coude à l'homme à la tête à plusieurs reprises avant de retirer la ceinture de sécurité autour du cou de l'homme.

Le détenu est initialement inerte dans la vidéo lorsque otrofficier lui demande deux fois s'il va bien.

Le chef de police de Jonesboro, Rick Elliott, a déclaré à l'affilié CNN KAIT qu'il avait communiqué avec le FBI, ce qui a incité le bureau de Little Rock à ouvrir une enquête. Elliott a également transmis des informations sur l'incident au procureur du comté de Greene, a-t-il déclaré à l'émission.

CNN a contacté le bureau du procureur du comté de Greene pour obtenir un commentaire.

Harris a fait l'objet de sanctions de la part du département Previously, notamment une suspension il y a deux ans pour avoir utilisé une force excessive, selon un rapport de l'AP. Il est également défendeur dans une action en justice pour décès injustifié déposée en juin concernant un détenu qui est décédé cette année dans la prison du comté de Craighead, a déclaré l'AP.

CNN a tenté de joindre Harris et a contacté le syndicat de police pour obtenir un commentaire, mais n'a pas encore reçu de réponse.

Le renvoi intervient alors que les regards se portent à nouveau sur la manière dont les départements répondent aux manquements des officiers suite à la diffusion de vidéos de caméras corporelles montrant le tir fatal de Sonya Massey, une femme noire de 36 ans qui avait appelé le 911 pour demander de l'aide et qui a été tuée par un deputy dans sa propre maison.

Le deputy, Sean Grayson, a été renvoyé par le bureau du shérif du comté de Sangamon et a plaidé non coupable d'un chef d'accusation de meurtre au premier degré, mais la famille de Massey a remis en question la manière dont Grayson a été embauché au départ, compte tenu de son historique d'emploi problématique.

À un forum communautaire de Jonesboro lundi organisé par le chapitre local de la NAACP, Elliott a rassuré la foule qu'il avait pris des mesures pour s'assurer que Harris ne travaillerait plus jamais en tant qu'officier de police nulle part, a rapporté KAIT.

"Il y a une décertification nationale. Donc, s'il est décertifié en Arkansas, cela s'applique dans tout le

