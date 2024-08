- Un policier de Berlin condamné pour pornographie juvénile

Un policier de Berlin a été condamné à une probation de un an et quatre mois dans une affaire de pornographie enfantine. Le tribunal local de Tiergarten a déclaré coupable le policier de 57 ans de possession de fichiers d'images et de vidéos pornographiques d'enfants et d'adolescents. Dans un cas, il a rendu accessible de la pornographie enfantine. L'homme, suspendu de ses fonctions depuis que les allégations ont été portées à sa connaissance, doit également suivre six séances de thérapie dans un centre de thérapie et être placé sous la surveillance d'un officier de probation pendant quatre ans.

Le tribunal a déclaré que le défendeur avait téléchargé un fichier pornographique enfantine via un moteur de recherche en mai 2022. En juin 2023, divers supports de données contenant du matériel illégal ont été saisis lors d'une perquisition au domicile du policier de 57 ans. "Ce sont des délits graves, à grande échelle", a déclaré le juge président. Le défendeur était conscient de ses tendances pédophiles depuis longtemps et aurait pu chercher de l'aide par le biais de la thérapie.

"Toutes les résolutions ignorées"

Le policier suspendu a reconnu les faits, déclarant qu'il "avait trouvé une image en surfant sur Internet, puis cela avait augmenté, comme une addiction". Un intérêt pour la pornographie enfantine s'était développé en lui "au fil des années". Il a commis ces actes parce qu'il "a finalement ignoré toutes les résolutions". Qu'il s'agisse de chaque image représentant un abus sexuel, il "avait choisi de l'ignorer".

Le procès contre le policier a été lancé suite à un tuyau provenant des États-Unis. Selon l'acte d'accusation, plus de 3 000 images et vidéos pornographiques d'enfants et d'adolescents ont été saisies.

Le tribunal a largement suivi la demande de l'accusation dans son jugement. La défense avait plaidé pour une peine de probation d'un an. Le défendeur, qui est au milieu de son service depuis 30 ans, aurait la possibilité de continuer son service s'il était condamné à moins d'un an, selon l'avocat. Le verdict n'est pas encore définitif.

