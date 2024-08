Un policier de Berlin condamné pour pornographie juvénile

Un officier de police à Berlin est jugé. La raison : il a téléchargé une quantité importante de matériel pornographique d'enfants via un moteur de recherche. La juge qui préside parle d'une "ampleur significative". Elle suit la demande de l'accusation dans son verdict.

Un officier de police de Berlin a été condamné à une peine de prison de un an et quatre mois, suspendue pendant trois ans, dans une affaire de pornographie enfantine. Le tribunal régional de Berlin a reconnu coupable le homme de 57 ans de possession de fichiers d'images et de vidéos pornographiques d'enfants et de jeunes. Dans un cas, il a rendu accessible de la pornographie enfantine.

L'homme, qui a été suspendu de ses fonctions depuis que les allégations ont été connues, doit également suivre six séances de thérapie dans un centre de thérapie et être sous la surveillance d'un officier de probation pendant quatre ans. L'homme avait confessé. En mai 2022, il a téléchargé un fichier pornographique d'enfant via un moteur de recherche, selon le tribunal. En juin 2023, divers supports de données contenant du matériel illégal ont été saisis lors d'une perquisition dans l'appartement du homme de 57 ans.

"C'est des actes significatifs, une ampleur significative", a déclaré la juge qui préside. Le procès a eu lieu suite à un tuyau venu des États-Unis. Les officiers auraient saisi plus de 3000 images et vidéos pornographiques d'enfants et de jeunes. Le tribunal a largement suivi la demande de l'accusation.

La défense avait demandé une peine de prison d'un an, suspendue. Le defendant, qui est au milieu du service depuis 30 ans, aurait la chance de continuer son service avec une peine ne dépassant pas un an, a dit l'avocat. Le verdict n'est pas encore définitif.

