- Un plongeur mécanisé capture des images captivantes d'organismes énigmatiques de la mer profonde qui n'ont pas encore été identifiés.

Notre monde abrite une multitude de formes de vie que les humains n'ont pas encore vues, leur existence n'étant qu'un produit de notre imagination la plus folle. Selon les chercheurs, plusieurs millions d'espèces animales, végétales, fongiques et microbiennes restent encore à découvrir, à décrire et à cataloguer. De nombreuses de ces soi-disant "taxons cachés" prospèrent dans des endroits où les humains ne se rendent que rarement : dans le sol ou les profondeurs de l'océan, à des centaines de mètres sous la surface.

C'est dans ces profondeurs que les scientifiques affirment avoir découvert plus d'une centaine de nouvelles espèces : des coraux de fond marin et des oursins de mer, des langoustes et des éponges de verre, des amphipodes et des poissons. Ils sont ornés de nombreux petits bras, de membres raides ou de piquants pointus, et certains ont l'air si étranges qu'ils pourraient être des créations d'un imagination trop fertile. Cependant, les photos et vidéos claires capturées par un robot sous-marin ne laissent aucun doute sur leur existence.

Ces découvertes ont été faites par une équipe de recherche internationale dirigée par le biologiste marin Javier Sellanes lors d'une expédition sponsorisée par l'Institut océanographique Schmidt dans le Pacifique sud-est, au large du Chili, entre le 8 janvier et le 11 février. During this expedition, the scientists scanned 52,777 square kilometers of seabed between January 8 and February 11, exploring several underwater mountains, or seamounts, in the process.

The region is home to numerous such seamounts. Spanning an area of 2,900 square kilometers at a right angle to the South American coast are the Nazca and Salas y Gómez mountain ranges: an underwater mountain range formed by volcanic activity, boasting over 200 peaks, extending from the Chilean coast to Easter Island (Rapa Nui). Unfortunately, only a few of these peaks have been explored.

At times, we're unaware of their existence. The researchers discovered several previously undetected underwater mountains. The tallest of them – informally named Solito, the Loner – stands at an impressive 3,530 meters high, surpassing the Zugspitze by over 500 meters.

Des hotspots de biodiversité : Chaque montagne abrite un écosystème unique

Les pics montagneux dans les profondeurs de l'océan servent de hotspots de biodiversité : Les seamounts influencent les schémas de courants océaniques et offrent protection, nourriture et une surface pour les créatures des profondeurs marines à s'accrocher. Parce que la région est isolée du reste de l'océan par la fosse des Pêlerins, le courant de Humboldt et une vaste zone de minimum d'oxygène, environ la moitié des espèces vivant ici ne se trouvent nulle part ailleurs sur Terre.

Pour découvrir quels habitants marins cachés habitent ces montagnes et obtenir une compréhension complète de la diversité des espèces, les chercheurs ont utilisé des échosondeurs, des capteurs et des caméras pour sonder l'eau. Le robot sous-marin "ROV SuBastian" a escaladé les pentes de dix montagnes du haut en bas, atteignant des profondeurs allant jusqu'à 4 500 mètres.

Les images qu'il a envoyées ont dépassé les attentes des chercheurs : Chaque montagne sous-marine abrite son propre écosystème distinct, entouré de récifs de coraux de fond marin ou de jardins d'éponges, et habité par des crabes et des oursins inconnus. Les chercheurs ont identifié plus de 100 espèces potentielles. Actuellement, ils analysent leur physiologie et leur génétique pour déterminer s'ils sont réellement de nouvelles espèces. Compte tenu du grand nombre, cela pourrait prendre plusieurs années.

"Cette expédition a dépassé nos attentes. Nous espérons toujours découvrir de nouvelles espèces dans ces zones éloignées et peu explorées, mais le nombre que nous avons trouvé, en particulier parmi certains groupes comme les essaims, est étonnant," a déclaré Javier Sellanes dans un communiqué de l'institut de recherche marine privé.

Les données pourraient aider à établir une zone protégée

La plongée n'a pas seulement produit des images captivantes, mais elle pourrait également contribuer à protéger la mer. Le Chili prévoit de créer une zone protégée le long des crêtes de Nazca et de Salas y Gómez ; cependant, la plupart de la chaîne de montagnes se trouve en dehors des eaux territoriales chiliennes dans les eaux internationales. Les nouvelles données pourraient contribuer à désigner la zone comme une aire marine protégée internationale - car de nombreuses espèces habitent des habitats fragiles menacés par l'exploitation minière en profondeur et la pêche au chalut.

La santé des espèces nouvellement découvertes dans les zones protégées existantes, telles que les parcs marins de Juan Fernández et de Nazca-Desventuradas, est évidente grâce aux observations voisines. "Ces écosystèmes prospères et en bonne santé démontrent que les parcs marins de Nazca-Desventuradas et de Juan Fernández protègent efficacement les environnements marins sensibles," a noté Sellanes.

Le destin des créatures encore à découvrir aux limites des montagnes sous-marines inexplorées reste largement inconnu. Mais le navire de recherche "Falkor" est prévu pour prendre la mer à nouveau demain pour explorer la crête de Salas y Gómez lors d'une deuxième expédition. Les plongées peuvent être vues en direct sur la page YouTube de l'Institut océanographique Schmidt.

L'institut, financé par le milliardaire américain Eric Schmidt et envoyant régulièrement des navires de recherche équipés de technologies avancées en mission d'exploration, fait partie d'une initiative plus large visant à découvrir 100 000 nouvelles espèces océaniques dans les années à venir. Par conséquent, les coraux de fond marin, les poissons osseux et les langoustes ne sont pas les seuls habitants des profondeurs marines cachées que nous pouvons nous attendre à rencontrer à l'avenir.

Les coraux de fond marin et les oursins de mer découverts dans les profondeurs ne sont que quelques exemples des nombreuses nouvelles espèces découvertes dans ces hotspots de biodiversité sous-marine. La mer autour des montagnes sous-marines de Nazca et de Salas y Gómez, avec ses écosystèmes uniques et ses habitats isolés, est remplie de vie marine encore à découvrir.

