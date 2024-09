Un pingouin indiscipliné a disparu en mer pendant deux semaines, probablement à cause d'un typhon.

Le jeune pingouin du Cap surnommé "Pen", âgé de six ans et élevé en captivité, a connu une mésaventure le 25 août dernier alors qu'il s'amusait avec les membres du groupe Gekidan Penters de la zoo sur la plage de l'île Himakajima, au centre du Japon. Pen, dont le soigneur est Ryosuke Imai, a réussi à s'échapper de son enclos, plongeant Imai dans l'inquiétude et la culpabilité.

Sous la chaleur accablante, Pen a plongé dans la mer et a découvert une issue dans son enclos. Dans leur habitat naturel, les pingouins d'Afrique peuvent parcourir une distance de 40 kilomètres (25 miles) par jour, a partagé Imai, mais leur force musculaire diminue en captivité. Petit Pen n'avait jamais nagé en mer auparavant.

"Je me sentais submergé par le désespoir", a déclaré Imai à CNN, exprimant ses pensées sur les faibles chances de survie de Pen dans la nature.

Le destin a souri à Pen.

Plus tard en août, un typhon nommé Shanshan a touché le pays, entraînant des dommages généralisés, des pertes humaines, des déplacements, des pannes de courant et des annulations de vols. Cependant, cela s'est avéré être une bénédiction pour Petit Pen, selon Imai.

L'absence de bateaux et de filets de pêche a sauvé Pen de situations périlleuses en mer. La forte pluie a également fourni une abondante source d'hydratation et de soulagement de la chaleur.

"Elle a survécu grâce au typhon", a déclaré Imai, considérant cela comme un coup de chance avec un timing presque divin.

Après le typhon, Pen a été repérée nageant près d'une plage, à huit miles de son emplacement d'origine et à seulement 10 minutes de son lieu de résidence habituel à la facility.

En apprenant cela, Imai a exprimé son incrédulité, déclarant : "Il était difficile de croire qu'il y avait un pingouin là-bas."

Finalement, Pen a été retrouvée indemne et en excellente condition.

De plus, Pen a produit ce qui semblait être une quantité importante de fientes, indiquant qu'elle s'était nourrie de fruits de mer, comme du poisson ou des crabes, selon Imai, même si Pen n'était pas habituée à manger du poisson vivant.

Au moment où Imai parlait à CNN, Pen sommeillait paisiblement à ses côtés.

Entre deux sanglots, Imai a déclaré : "C'est truly

Lire aussi: