Un pingouin géant et populaire attire l'attention sur Internet

Pesto, c'est un Monstre : À seulement neuf mois, ce petit tips la balance à un impressionnant 22,5 kilos. Pour un Pingouin empereur, c'est une sacrée quantité, même s'ils sont la deuxième plus grande espèce d'oiseaux de mer incapables de voler. Trois fois par jour, Pesto se régale de jusqu'à huit poissons à chaque repas, sous la surveillance de ses soigneurs au Sea Life Melbourne Aquarium. Et le web en redemande ! Des vidéos montrant ce pingouin costaud en train de dépasser les plus petits font le buzz en ligne.

Un utilisateur a écrit, "Waouh, il est absolument énorme !" Un autre a déclaré, "Il a capturé mon cœur."

Pesto a décroché le titre de pingouin le plus gros jamais hébergé par l'aquarium, ouvert en 2000, selon ABC. Né à la fin janvier, Pesto ne pesait que 200 grammes. Aujourd'hui, il dépasse ses congénères, même son père biologique Blake, qui était auparavant connu comme étant le plus gros de son espèce à l'aquarium.

Pesto est élevé par ses "parents d'adoption" Tango et Hudson, qui pèsent tous les deux moins de 12 kilos. Déjà, Pesto pèse presque autant que les deux combinés, selon son soigneur, Micheala Smale.

Le futur amaigrissement de Pesto

Pour l'instant, Pesto porte encore les plumes brunes doucesques typiques des poussins pingouins empereurs, ce qui ajoute à son apparence arrondie. Mais, selon les experts, une fois que ces plumes tombent dans les mois à venir et que Pesto portera son célèbre smoking noir et blanc, il perdra beaucoup de poids et de taille. "Une fois que les plumes de bébé tombent, Pesto se dégonflera comme un ballon, mincira et se transformera en un magnifique cygne prêt à faire ses premiers plongeons dans la piscine", a expliqué un autre soigneur de pingouin. Cependant, malgré la perte de taille, Pesto devrait conserver son titre de plus gros pingouin de Melbourne.

Et maintenant, qu'en est-il de la personnalité de Pesto ? Les témoins disent qu'elle correspond à sa taille : ce petit pingouin est décrit comme "audacieux" et "confiant". "Il est assez attaché à ses soigneurs et leur réserve souvent ses pitreries enamourées", a confié une source.

Le régime de Pesto reste impressionnant, même avec sa future perte de taille. Il continue de consommer plusieurs poissons à chaque repas, prouvant que les autres poissons de l'aquarium ne sont pas intimidés par sa taille.

Même s'il perd ses plumes de bébé et maigrit, Pesto le pingouin devrait

Lire aussi: