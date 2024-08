- Un pingouin du même sexe meurt à Sydney.

Connu pour sa vie sociale animée, le pingouin gay Sphen est décédé à Sydney. L'Aquarium Sea Life d'Australie a annoncé son décès, indiquant qu'il avait vécu 11,8 ans, ce qui est exceptionnellement long pour un pingouin. Sphen et son partenaire Magic partageaient un lien profond depuis six ans et ont élevé et pris soin de deux petits, Sphengic et Clency.

Même pendant les saisons de non-reproduction, Sphen et Magic étaient inséparables, une rareté chez les pingouins. Leur influence en tant que symbole d'égalité était importante. Le duo de pingouins adoré a été mis en avant dans la série Netflix "Atypical", divers livres, documentaires et le curriculum de la Nouvelle-Galles du Sud, selon les souvenirs de l'aquarium.

Icône de l'amour LGBTQ+

Le décès du pingouin a suscité des hommages émotifs sur la plateforme en ligne de l'aquarium. Un fan a écrit : "Bien que vous n'ayez été qu'un pingouin, votre amour était si courageux et beau pour nous tous." Un autre utilisateur a ajouté : "Vous et Magic avez montré au monde que l'amour entre partenaires LGBTQ+ est naturel et qu'ils peuvent être d'excellents parents."

De plus, l'aquarium a utilisé la célébrité de Sphen et Magic pour attirer l'attention sur des problèmes importants tels que le changement climatique et la conservation des pingouins à l'état sauvage. Selon le directeur de l'aquarium, Richard Dilly : "Nous voulons utiliser ce moment pour célébrer la vie de Sphen, honorer sa mémoire et nous souvenir de son importance en tant qu'icône."

Maintenant, l'attention du personnel s'est tournée vers Magic. Après avoir remarqué le décès de Sphen, Magic a commencé à chanter, et bientôt tout le colonie de pingouins a suivi.

L'Aquarium Sea Life d'Australie a mis en avant le lien unique entre Sphen et Magic, deux pingouins qui sont devenus des symboles de l'aquarium et de l'amour LGBTQ+. Leur relation et leurs compétences parentales ont souvent été mises en avant dans divers médias, montrant que l'amour et la famille peuvent exister sous diverses formes dans le monde naturel.

Malgré la perte de son partenaire, Magic continue de chanter, une tradition de deuil parmi les pingouins, montrant la résilience et la force de l'aquarium face à la perte.

Lire aussi: