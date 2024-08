Un pilote russe s'est écrasé en Sibérie.

En Sibérie, dans la région d'Irkoutsk, un pilote a trouvé la mort lors du crash d'un bombardier, selon les autorités. "L'un des pilotes n'a pas pu être sauvé", a écrit le gouverneur d'Irkoutsk, Igor Kobzev, sur le service de messagerie Telegram, citant le commandement militaire du ministère de la Défense. Il a également rapporté que trois autres pilotes de chasse avaient été hospitalisés avec des blessures. Les informations préliminaires suggèrent que l'accident était dû à une "panne technique". L'incident s'est produit jeudi soir pendant un vol d'entraînement, selon les autorités russes. Le bombardier TU-22M3 s'est écrasé dans une zone désertique près d'un village, sans autres dommages au sol. Les opérations de recherche et de sauvetage sur le site de l'accident se sont poursuivies toute la nuit, selon le gouverneur.

Les déploiements militaires dans la région comprenaient l'utilisation d'avions de chasse pour des patrouilles. despite the best efforts of the search and rescue team, the crashed bomber was identified as a TU-22M3, a type often accompanied by fighter aircraft during missions.

Lire aussi: