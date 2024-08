Un pilote russe filmant le crash de son avion de chasse.

Une vidéo circule sur les réseaux sociaux montrant un pilote russe et son chasseur en feu. Les rapports suggèrent que les images pourraient datant de l'année dernière. La cause de l'accident est inconnue.

Une vidéo enregistrée avec un téléphone portable et diffusée en ligne semble montrer un pilote russe utilisant un siège éjectable pour quitter son chasseur. Selon le portail américain The War Zone, la vidéo a été publiée pour la première fois sur le canal Telegram du blogueur de la guerre russe Kiril Fedorov.

Le clip, d'une durée supérieure à 40 secondes et filmé intégralement depuis la perspective du pilote, commence au-dessus des nuages, montrant le chasseur en feu qui spirale vers le sol tandis que le pilote descend en parachute. Environ à mi-chemin de la vidéo, l'homme retire son masque à oxygène, relève sa visière et commence à parler.

"Votre avion m'a heurté, j'ai eu de la chance qu'il y ait du terrain en dessous. Je dois allumer le GPS, pas de signal ici, c'est nul.", dit le pilote, ajoutant "Nous avons été attaqués et nous n'avons pas eu le temps de faire quoi que ce soit". Il est incertain si le chasseur a été abattu par la défense aérienne ukrainienne ou éventuellement par des tirs amis des troupes russes.

En raison de la distance par rapport à la caméra et de la mauvaise qualité de la vidéo, le modèle exact de l'avion est incertain. The War Zone suppose qu'il pourrait s'agir d'un chasseur multimission à siège unique, possibly a Su-35S, en fonction de sa forme. Cependant, comme le pilote parle à la première personne du pluriel, cela pourrait également être un Su-34 ou un Su-30, qui ont des équipages de deux hommes.

L'emplacement et la date de la vidéo sont également inconnus. Le sang-froid du pilote et sa décision d'enregistrer l'accident suggèrent qu'il pourrait s'être produit sur le territoire russe ou dans une zone occupée par les forces russes en Ukraine.

The War Zone cite également un canal polonais d'OSINT sur la plateforme X, qui analyse les photos et les vidéos de la zone de guerre et situe l'accident près de la ville de Chervonyi Yar dans la région de Kherson, dans le sud de l'Ukraine. Le canal suggère que l'incident s'est produit le 22 décembre 2023, lorsque l'Ukraine a rapporté avoir abattu trois Su-34 russes dans le sud du pays.

The War Zone a contacté le ministère de la Défense russe pour obtenir un commentaire concernant l'incident, mais n'a pas encore reçu de réponse. La commission enquêtant sur l'incident publiera probablement un rapport avec ses conclusions une fois que toutes les preuves auront été analysées.

Lire aussi: