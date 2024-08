- Un pilote de course en haute mer fait dans une station de dunes.

Swift, robust, agile, spartiate - tous ces adjectifs décrivent les bateaux de course en haute mer de la classe 40. Le "voilier offshore" de 12,5 mètres de long et 4,5 mètres de large du "Team Next Generation Sailing" était amarré dans le port de Marina Hohe Düne. Il y a pris le nom de son nouveau sponsor, "Task Engineering", un fournisseur germano-danois pour l'industrie de l'énergie éolienne offshore.

"Ce bateau est un pur racer sans confort, construit uniquement pour les courses en haute mer. Il peut atteindre jusqu'à 30 nœuds. Ce qui est également unique, c'est qu'il est navigué par seulement deux personnes," a déclaré Melwin Fink (22), qui navigue sur ce bateau high-tech avec Lennart Burke (25) lors de régates à travers les océans du monde.

En octobre, les deux skippers visent à battre le record lors de la régate Tour du Danemark. "C'est un parcours record de 720 milles nautiques d'Esbjerg en mer du Nord à Aarhus en mer Baltique," a déclaré Fink.

La prochaine grande régate pour le "Team Next Generation Sailing" est la Transat Jacques Vabre 2025, qui relie la France aux Caraïbes sans escale. Cette régate de 4 500 milles nautiques (8 334 kilomètres) est l'une des plus grandes du monde. L'année dernière, l'équipe jeune Burke/Fink a terminé 15e lors de sa première participation.

Le parrainage "Task Engineering" va au-delà du port de Marina Hohe Düne, car ils fournissent également des composants clés pour les projets d'énergie éolienne offshore dans le monde entier. Malgré ses capacités de course offshore, le bateau de la classe 40 n'est pas conçu pour les croisières détentes, car il est principalement utilisé dans des compétitions intenses en haute mer.

