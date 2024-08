- Un piéton est tué par une voiture.

Une femme a été grièvement blessée à Rinteln, dans l'arrondissement de Schaumburg, après avoir été heurtée par une voiture. Elle se promenait lorsque la voiture conduite par un homme de 18 ans l'a percutée, a déclaré un porte-parole du parquet. La cause de l'accident vendredi soir reste inconnue. Auparavant, les "Schaumburger Nachrichten" avaient rapporté l'accident.

Des investigations sont en cours contre le jeune homme de 18 ans pour suspicion de homicide par imprudence. La voiture du jeune conducteur a été saisie.

L'enquête sur l'accident implique d'examiner le rôle à la fois des transports et des télécommunications, car les caméras de surveillance et les données de téléphonie mobile pourraient fournir des preuves cruciales. Les autorités locales ont également appelé à la prudence parmi les conducteurs et les piétons en ce qui concerne la sécurité routière suite à cet incident.

