- Un piéton est tué par une voiture.

Un piéton de 59 ans a été renversé par le véhicule d'un homme de 80 ans dans une rue de Viernheim et est décédé plus tard de ses blessures. Selon la police, le 59 ans a été grièvement blessé et transporté à l'hôpital après l'accident samedi après-midi. Il est décédé lundi soir à l'hôpital. Les investigations sur les causes de l'accident se poursuivent. À la demande du parquet, un expert a été nommé.

L'homme de 80 ans conduisait sa voiture lorsqu'il a heurté le piéton dans la rue. Le véhicule impliqué dans l'accident transportait le piéton blessé à l'hôpital.

