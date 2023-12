Un photographe révèle les couleurs cachées de la banlieue d'Istanbul

Qu'il s'agisse d'images de tours vibrantes sous un ciel dégagé ou de détails architecturaux, le photographe de 35 ans dépeint la métropole turque comme un terrain de jeu aux couleurs de crayon.

"Vous avez vu la partie historique, ancienne et nostalgique de la ville", a-t-il déclaré lors d'un entretien téléphonique. "Ce genre de photographies est très agréable - je les aime aussi. Mais dès le début, j'ai voulu faire quelque chose de différent.

Parcourant la périphérie de la ville, Torun n'a qu'une seule condition préalable lorsqu'il sélectionne les bâtiments à photographier : qu'ils soient de couleurs vives. Il utilise ensuite des compositions astucieuses pour révéler les géométries cachées des structures - des escaliers se glissant de manière angulaire vers les entrées, ou le revêtement à motifs des façades de banlieue.

Mais le photographe, qui vit à Istanbul depuis 2001, ne se fait pas d'illusion quant à l'exactitude de son portrait (il n'hésite pas à utiliser Photoshop pour embellir les images et rehausser leurs teintes saturées). Il ne prétend pas non plus que les images sont représentatives des quartiers où elles ont été prises.

"Les touristes n'iraient pas là, et je ne leur suggérerais pas de le faire", admet-il.

Des banlieues en mutation

Si ces images dressent un portrait irréaliste et ensoleillé de la vie en banlieue, elles jettent aussi une lumière rare sur des quartiers en pleine mutation. La population d'Istanbul a doublé depuis le début des années 1990, et c'est la périphérie qui a absorbé l'essentiel de cette croissance.

M. Torun estime que la plupart des bâtiments photographiés ont moins de cinq ans.

"La périphérie d'Istanbul est en perpétuelle évolution", explique-t-il. "Il y a tant de gens qui migrent vers la ville, qu'il y a toujours une demande pour de nouveaux logements - et les nouvelles technologies et approches de l'architecture évoluent également.

"Mais on ne le voit pas dans le centre de la ville, car ces choses se produisent dans la partie en développement de la ville, c'est-à-dire à la périphérie, aux frontières.

Son œil aiguisé pour les formes structurelles est le fruit de près de huit années de travail en tant que concepteur d'architecture. Pendant cette période, Torun a principalement travaillé sur des bâtiments résidentiels - le type même de bâtiments qu'il publie aujourd'hui sur son compte Instagram et pour lesquels les images ont été créées à l'origine.

Avec leurs lignes audacieuses et leur perspective aplatie, les images sont clairement adaptées à la plateforme (où il a plus de 150 000 followers). Alors que Torun vend désormais des tirages et expose dans des salons internationaux de la photographie, ses images ludiques sont simplement conçues pour plaire.

C'est peut-être un symptôme du tempérament optimiste du photographe.

"Votre travail est en quelque sorte le reflet de vous-même, je suppose", déclare-t-il. "J'essaie donc de répandre des ondes positives à travers mon travail. Je pense que cela fait aussi partie de ma personnalité".

Source: edition.cnn.com