Un photographe documente les masques rituels les plus spectaculaires du monde

La rencontre avec l'homme masqué s'est terminée à l'amiable, mais elle a semé la graine d'une idée qui allait mettre plus de trois décennies à se concrétiser. Après avoir passé dix années supplémentaires à documenter les tribus et les traditions de l'île, Rainier était "accro".

"J'ai décidé de suivre la trace des masques traditionnels dans le monde entier", explique le photographe de 61 ans au téléphone depuis les États-Unis.

C'est ce qu'il a fait, en réalisant des portraits spectaculaires de chamans mongols, de moines bhoutanais et de porteurs de masques des six continents. Son nouveau livre, intitulé simplement "Mask", rassemble plus de 130 de ces images, mettant en évidence la diversité de leur apparence et de leur fonction.

Utilisés lors d'initiations, de mariages et de cérémonies de passage à l'âge adulte - souvent par ceux qui croient pouvoir entrer en contact avec le monde des esprits - les masques représentent des dieux, des animaux et des ancêtres. Certains paraissent assez placides, mais beaucoup de ceux qui figurent dans la collection de Rainier prennent des apparences inquiétantes, d'un autre monde - démons aux yeux écarquillés et bêtes aux dents acérées.

Le projet se concentre principalement sur les cultures tribales éloignées. Mais les portraits présentent également des costumes plus familiers : Les samouraïs japonais et les masques de crâne utilisés lors de la fête des morts au Mexique. Au cours de ses voyages, Rainier s'est même rendu dans la campagne autrichienne où, à la veille de la fête de Saint-Nicolas, les villageois alpins combinent les croyances chrétiennes et païennes en portant des masques mi-chèvre mi-démon, les "krampus".

La seule condition posée par Rainier était que les masques qu'il photographiait soient encore utilisés dans les rituels actuels : "Je voulais montrer au spectateur qu'ils sont, en fait, vivants", a-t-il déclaré, "qu'ils ne sont pas simplement ces morceaux de bois ou de tissu qui se trouvent derrière une vitre dans votre musée local".

Vivants, ils le sont peut-être, mais nombre des rituels documentés sont menacés, a déclaré M. Rainier, qui s'est décrit comme étant dans une "course contre la montre, alors que la modernité - tel un tsunami - déferle sur le monde".

"Je considère que mon rôle de photographe est d'archiver les traditions", a-t-il ajouté. "Non pas pour la postérité, mais pour qu'un jeune homme de Nouvelle-Guinée puisse, dans 50 ou 60 ans, regarder ces images et voir son grand-père ou son arrière-grand-père exécuter une danse perdue depuis longtemps, et qu'il puisse reprendre le costume et danser.

"La photographie peut jouer un rôle très important dans la revitalisation, le maintien et l'amplification des traditions dans le monde entier.

Une humanité commune

Malgré toutes les différences esthétiques et fonctionnelles des costumes, ils sont liés par des points communs. Tous les masques font référence au monde naturel d'une manière ou d'une autre, explique M. Rainier, que ce soit dans un sens littéral - ressemblant à des ours au Canada, à des corbeaux en Alaska ou à des papillons au Burkina Faso - ou dans un sens plus spirituel.

"Depuis l'aube de l'humanité, nous portons des masques, et ils (représentent) des cultures qui vivent dans la nature, vénèrent la nature, craignent la nature", a déclaré M. Ranier, dont les précédents ouvrages sur les cultures indigènes et traditionnelles comprennent un livre sur les tatouages du monde entier. "Ils utilisent ces costumes pour se connecter à quelque chose qui est au-delà de la Terre.

L'omniprésence des masques à travers les cultures, les religions et les époques révèle également quelque chose d'universel au sujet de l'humanité, a suggéré M. Rainier, soulignant que les costumes d'Halloween sont une expression moderne du même phénomène. Qu'ils servent de conduits vers l'autre monde ou qu'ils signifient des rites de passage, les masques "permettent au simple mortel de devenir quelque chose de plus", a-t-il ajouté.

Pour illustrer son propos, M. Rainier raconte qu'un chaman l'a averti qu'il "entrerait rapidement en transe" lorsqu'il mettrait son masque : "Le masque a littéralement servi de catalyseur pour que sa personnalité change immédiatement.

Son travail, cependant, tente de capturer le caractère du costume, et non celui de son porteur.

"J'essaie de documenter l'esprit du masque, de transmettre au spectateur un sens de l'esprit et du sacré, de ce que sont les masques et leurs rôles", explique-t-il.

Rainier, qui a été l'assistant du célèbre photographe paysagiste Ansel Adams, considère également ses portraits comme "environnementaux", ses toiles de fond attirant souvent autant l'attention que les sujets eux-mêmes. Les images revêtent parfois un caractère dramatique, presque sinistre, avec des nuages sombres ou des toiles de fond atténuées qui créent un sentiment "de malheur, d'obscurité et de réalisme magique", comme il le dit lui-même.

Pourtant, Rainier décrit ses relations avec ses sujets comme des relations d'amitié. Il faut parfois des années (et de nombreuses visites sans son appareil photo) pour gagner la confiance nécessaire. Bien que le photographe considère son rôle comme celui d'un archiviste, il n'a pas hésité à participer aux nombreux rituels dont il a été témoin au fil des ans.

"Il y a eu des moments où j'ai posé mon appareil photo et où j'ai dansé autour du feu", a déclaré M. Rainier, qui possède aujourd'hui une collection de masques assez importante.

"Je pense qu'en tant que photographe, je suis là pour faire mon travail, mais l'objectivité n'existe pas. On se laisse emporter par l'émotion et l'excitation".

L'ouvrage"Mask", publié par Earth Aware Editions, est disponible dès à présent.

Source: edition.cnn.com