Situable de la partie sud de l'Allemagne - Un phénomène spatial inhabituel: les spécialistes prétendent que le satellite est supérieur au météoroïde

Un éclair brillant dans le ciel nocturne a causé un certain émoi dans de vastes régions du sud-ouest de l'Allemagne et de la Suisse. Les autorités de l'Office fédéral de la protection civile et de l'aide en cas de catastrophe (BBK) ont rapidement mis fin aux spéculations : la rapide et énigmatique traînée de spectacle cosmique illuminé de mardi soir était attribuée à un satellite Starlink plongeant dans l'atmosphère terrestre au-dessus de la Suisse, devenant visible dans le sud-ouest. Cette information a été fournie par le Centre de surveillance spatiale des Forces armées allemandes au BBK, comme l'a confirmé un représentant de l'agence fédérale.

Les satellites Starlink sont une création de SpaceX, la société aérospatiale d'Elon Musk. Leur but est de faciliter l'accès à internet haut débit dans le monde entier, en maintenant une altitude d'environ 500 kilomètres. Actuellement, SpaceX est en tête avec 5000 satellites Starlink en orbite, visant un total d'environ 42 000. Selon SpaceX, les satellites Starlink tombés ne représentent pas une menace pour la sécurité publique.

Dans plusieurs villes du Bade-Wurtemberg, les gens ont appelé la police aux alentours de 21h30, signalant un corps céleste enflammé. Ces appels ont été reçus par les postes de police de Ravensburg, Constance et Stuttgart, selon leurs responsables respectifs.

"Probablement des débris de satellite"

Alors que les appelants et le public en ligne pensaient avoir assisté à une météorite, les experts ont rapidement démenti cette théorie. "Given the slow pace and the method of fragmentation, my bet is on a satellite re-entering space debris or something similar," shared Fabian Mathis, president of the Astronomical Society of Zurich's Lower Region, speaking to the Swiss "Blick". Space specialist Men Schmidt, from St. Gallen, Switzerland, personally observed the event. "A sound explanation would be that it was portions of a satellite or a rocket," he hypothesized.

La menace croissante des débris spatiaux représente un danger pour les voyages spatiaux

Les satellites défectueux ou autres débris spatiaux tombant en dessous de 600 kilomètres d'altitude sont censés revenir sur Terre en quelques années, selon la NASA. Lors de la ré-entry dans l'atmosphère, ils se désintègrent généralement. Actuellement, notre planète est orbitée par des millions de fragments de débris spatiaux. En outre, plus de 12 500 satellites orbitent la Terre, fournis par l'Agence spatiale européenne (ESA) ; dont beaucoup ne sont plus fonctionnels.

Ces débris spatiaux représentent également un danger pour les voyages spatiaux. Il y a quelques mois, la station spatiale chinoise "Tiangong" ("Palais céleste") a été touchée par des débris spatiaux, nécessitant des réparations. La Station spatiale internationale (ISS) doit également éviter les débris à l'occasion.

