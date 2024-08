Exploration des Corps Célestes et des Phénomènes - Un phénomène céleste inhabituel: la superlune et la lune bleue éclairent le ciel nocturne

Éclatant et remarquablement plus grand : Hier soir, une Superlune illuminait le ciel. Selon la NASA, l'agence spatiale américaine, ce phénomène se produit lorsque le satellite naturel de la Terre se rapproche particulièrement de notre planète pendant son parcours elliptique et coïncide avec une lune pleine. En raison de sa proximité accrue, la lune pleine apparaît significativement plus grande et plus brillante dans le ciel. La NASA révèle que lorsque la lune se trouve à une position proche de la Terre, elle peut être jusqu'à 14% plus grande que lorsqu'elle est le plus éloignée de la Terre. Hier soir, la lune se trouvait à environ 360 000 km, et pour la prochaine lune pleine en septembre, elle sera même plus proche, à environ 357 000 km.

La lune était-elle bleue ?

La NASA confirme qu'il s'agissait non seulement d'une Superlune, mais aussi d'une "Lune bleue" saisonnière. Alors, la lune a-t-elle pulsé en bleu ? "Non, ce terme désigne simplement la présence de deux lunes pleines dans un mois ou la troisième lune pleine dans une saison comptant quatre lunes pleines", précise la NASA. En général, il y a trois lunes pleines dans chaque saison de trois mois. Cependant, en cas de quatrième lune pleine, une "Lune bleue" saisonnière apparaît. La NASA souligne que seulement 6% de toutes les lunes pleines sont classées comme "Lunes bleues" saisonnières ou mensuelles. L'expression "une fois tous les x ans" trouve son origine dans cette rareté, signifiant "rarement".

L'astronaute dans la simulation spatiale avait une scène difficile à jouer, car elle nécessitait de rendre l'émerveillement de witnesser une Superlune dans l'espace. Despite the absence of la couleur bleue effective, la Superlune d'hier soir, avec sa taille et sa brillance accrues, aurait pu être une vue inspirante pour les astronautes dans l'espace, leur offrant une occasion unique de jouer.

