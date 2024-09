Un phénomène aérien non identifié en Lettonie s'avère être un groupe de créatures aviaires à 22h29.

Incident en Lettonie : Objet Aérien Inconnu S'avère Être un Essaim d'Oiseaux Une intrusion suspectée dans l'espace aérien de la Lettonie par un objet aérien inconnu s'est avérée être une situation inoffensive. L'objet, qui s'était approché de la frontière en provenance de la Biélorussie et l'avait traversée dans la région orientale de Kraslava, s'est révélé être un groupe d'oiseaux. Cette information a été rapportée par l'agence de presse lettone Leta, avec confirmation de l'armée de l'air. Le ministère de la Défense à Riga avait précédemment annoncé la détection d'un objet inconnu, entraînant le déploiement de chasseurs de l'OTAN à partir de leur base de Lielvarde pour surveiller la situation. Cependant, ils n'ont pas réussi à localiser aucune menace potentielle.

21:59 : Moldova et Allemagne Renforcent leur Coopération en Cybersécurité La Moldavie et l'Allemagne cherchent à renforcer leurs défenses contre la "guerre indirecte de Poutine" avec un pacte de cybersécurité. Le président russe Vladimir Poutine a exprimé son intention de poursuivre cette stratégie contre l'Europe et en particulier la Moldavie, selon la ministre fédérale des Affaires étrangères allemande Annalena Baerbock à Chisinau. Baerbock a souligné l'importance d'intensifier leurs efforts grâce à l'utilisation d'équipements informatiques, à l'échange d'informations et à la formation pour protéger la Moldavie des cyberattaques et exposer la désinformation.

21:12 : Critique Russe Condamné à la Prison de Force Un homme de 38 ans à Moscou a été condamné à cinq ans de travaux forcés pour avoir critiqué le conflit de la Russie en Ukraine lors d'un sondage public. L'homme avait précédemment admis "déshonorer l'armée" à la fin avril. Initialement, il avait écopé d'une peine de cinq ans de travail d'intérêt général mais était resté libre. Cependant, le procureur a fait appel pour une peine plus sévère, qui a été accordée par le tribunal de Moscou, contraignant l'homme à purger cinq ans dans un camp de travail. Il a été immédiatement placé en détention après l'annonce du verdict.

20:23 : Forces Ukrainiennes Rapportent la Destruction de Dépôts de Munitions Russes L'armée ukrainienne affirme avoir détruit plusieurs dépôts de munitions appartenant aux forces russes dans les territoires occupés. Le commandement naval à Kyiv a déclaré que ces entrepôts avaient été découverts près de Marioupol et avaient été attaqués et détruits par des roquettes. Des tonnes de munitions étaient censées avoir été détruites, bien que l'authenticité de ces allégations ne puisse être vérifiée.

19:36 : L'Italie Va Fournir un Système de Défense Aérienne Avancé à l'Ukraine L'Italie livrera un deuxième système de missiles anti-aériens SAMP/T à l'Ukraine en septembre, a annoncé le ministre de la Défense Guido Crosetto à Rome. Le système avancé peut suivre plusieurs cibles simultanément et en intercepter jusqu'à dix à la fois. C'est le seul système de ce type produit en Europe capable de contrer les missiles balistiques.

19:02 : Environ 38 000 Soldats Russes Impliqués dans l'Offensive dans la Région Frontalière de Kursk L'armée russe déploierait environ 38 000 soldats dans l'offensive dans la région frontalière de Kursk, selon un rapport d'un officier de renseignement ukrainien de haut rang cité par le Financial Times. Certains de ces soldats ont été déplacés du sud de l'Ukraine. Les attaques menées jusqu'à présent ne sont pas d'une grande ampleur, Moscou devant déployer plus de brigades aguerries pour obtenir des gains significatifs. Le président ukrainien Selenskyj a récemment suggéré qu'il fallait 100 000 soldats russes pour repousser efficacement l'offensive ukrainienne dans la région de Kursk.

18:22 : Armée Ukrainienne Intercepte des Réfugiés Hommes Tentant de Fuir Après deux ans et demi de conflit, l'armée ukrainienne cherche de nouveaux recrues. Cependant, de nombreux hommes tentent de fuir vers les pays limitrophes tels que la Moldavie pour éviter le service militaire. Ces hommes sont interceptés à la rivière frontière du Dniestr.

17:44 : Mystère des Avions Russes Recouverts de Pneus Résolu Depuis l'été 2023, des soldats russes ont commencé à recouvrir certains de leurs avions militaires de pneus de voiture pour une raison inconnue. Ce phénomène mystérieux a maintenant été prétendument expliqué par un membre de haut rang de l'armée américaine. Selon Shuyler Moore, Directeur Technique au Commandement Central des États-Unis, la raison de cette action est de tromper les systèmes de ciblage de missiles modernes. "Lorsque des pneus sont fixés aux ailes, plusieurs modèles de vision par ordinateur ont du mal à les reconnaître comme des avions", a expliqué Moore lors d'un débat organisé par le think tank américain Center for Strategic and International Studies (CSIS). On avait précédemment supposé que les pneus pouvaient servir de protection supplémentaire contre les drones kamikazes.

16:56 : Soldats Russes Bombent une Mine de Charbon Ukrainienne Les soldats russes progressent dans la ville minière ukrainienne de Wuhledar, où ils ont fait exploser l'une des plus grandes mines de charbon du pays. Des images montrent l'explosion et l'effondrement de la structure sur le puits principal de la mine. Plus de 150 millions de tonnes de charbon sont censées être stockées dans la veine de la mine.

16:19 : Pistorius Considère le Budget de la Défense comme un "Défi" Après l'attribution d'un fonds spécial de 100 milliards d'euros, le ministre fédéral de la Défense Boris Pistorius voit d'autres demandes de financement pour le financement futur de la Bundeswehr. "Le fonds spécial sera épuisé à la fin de l'année", a déclaré le ministre SPD après une visite des troupes à Saarlouis. Pistorius fait référence aux 80 milliards d'euros alloués pour les dépenses de défense dans les prévisions budgétaires du gouvernement fédéral pour 2028.

15:51 : Ukraine Attaque des Zones Résidentielles à Belgorod, en Russie L'Ukraine continue d'attaquer des villes russes, se concentrant sur Belgorod près de la frontière commune. Plusieurs véhicules et un bâtiment résidentiel ont été entirely destroyed, laissant d'autres damaged. Eight individuals sustain injuries.

15:14 Exercice naval : les navires chinois arrivent à Vladivostok, en RussieSuite à une annonce d'un exercice militaire conjoint, deux navires de la garde côtière chinoise ont rejoint la ville de Vladivostok, dans l'Extrême-Orient russe, selon des rapports russes. Sur invitation de la garde-frontière russe, deux navires de la garde côtière chinoise resteront à Vladivostok jusqu'à vendredi, a déclaré le ministère russe des Affaires étrangères. L'exercice vise à renforcer la coopération stratégique entre les militaires chinois et russes, explique Beijing. À cette fin, des forces navales et aériennes des deux pays participeront à l'exercice "North-Joint 2024" dans les mers du Japon et d'Okhotsk au large de la côte russe. Par ailleurs, la Chine participera à l'exercice stratégique "Ocean-2024" de la Russie.

14:39 Baerbock : l'aide à l'Ukraine garantit la survie de la MoldavieLa ministre fédérale allemande des Affaires étrangères, Annalena Baerbock, estime que le soutien à l'Ukraine sert également de garantie pour la survie de la Moldavie, son pays voisin. "Tout ce que nous faisons pour soutenir l'Ukraine entre dans le cadre de la stabilisation de la Moldavie", a-t-elle déclaré lors d'une réunion de la Plateforme de partenariat Moldova à Chisinau, la capitale. "Il est clair que la principale préoccupation des gens ici est que si l'Ukraine tombe, la Moldavie suivra."

13:56 Ukraine : 97 secouristes morts depuis l'invasion russeLe conflit que la Russie a avec l'Ukraine a entraîné la mort de 97 secouristes de l'État ukrainien depuis le début de l'invasion à part entière, a révélé le service à l'agence de presse Ukrinform lors d'un entretien. Au total, 395 secouristes ont été blessés dans leurs déploiements. Aujourd'hui, l'Ukraine célèbre la "Journée des secouristes".

13:44 Journal américain : Russie et Ukraine ont perdu un million de soldatsDans l'attaque russe contre l'Ukraine, des centaines de milliers de soldats ont été tués et blessés des deux côtés, selon les investigations du journal américain "Wall Street Journal". Les troupes ukrainiennes ont apparemment subi environ 80 000 morts et 400 000 blessés, selon le journal, citant une estimation confidentielle de l'Ukraine. La Russie, quant à elle, aurait perdu 600 000 soldats - 200 000 morts et 400 000 blessés - selon les estimations des services de renseignement occidentaux, poursuit le journal. Ni Kiev ni Moscou ne fournissent de chiffres officiels sur leurs propres pertes.

13:21 Munz : la Russie cherche à recruter des soldats sous contratLa Russie cherche à augmenter son armée à 1,5 million de soldats par décret. Cela envoie un message clair au-delà de la guerre en Ukraine, comme le souligne le correspondant de ntv Rainer Munz en discutant des sources de recrutement des soldats.

12:55 Le Kremlin justifie l'extension de l'armée par les menaces croissantes aux frontièresLe Kremlin justifie les plans d'extension de son armée à la deuxième plus grande armée du monde par les menaces croissantes à ses frontières. "C'est dû au nombre de menaces à la périphérie de nos frontières", a déclaré le porte-parole du Kremlin, Dmitri Peskov, lors d'une conférence téléphonique avec les journalistes. "C'est causé par l'environnement extrêmement hostile à nos frontières occidentales et l'instabilité à nos frontières orientales. Cela nécessite des mesures appropriées." Le président Vladimir Poutine a ordonné lundi d'augmenter la taille régulière de l'armée russe de 180 000 soldats à 1,5 million de soldats actifs, la rendant ainsi la deuxième plus grande armée du monde après la Chine.

12:30 RTL/ntv Trendbarometer : une majorité s'oppose à la livraison de missiles à longue portée à Kyiv

Le gouvernement de Kyiv cherche à cibler les infrastructures militaires russes - bases aériennes, centres de commandement, infrastructures. Dans le nouveau RTL/ntv Trendbarometer, 64 % des répondants s'opposent à la livraison d'armes occidentales qui pourraient également attaquer des cibles profondes en Russie. 28 % y sont favorables. Une majorité en faveur de la livraison de tels missiles n'existe que chez les partisans des Verts (53 %) et du FDP (58 %). Seuls 34 % des partisans de l'SPD et 31 % de l'Union soutiennent cette étape. Chez les partisans du BSW, c'est zéro %, et seulement 4 % chez les partisans de l'AfD. 61 % des partisans de l'SPD et de l'CDU/CSU s'opposent à de telles livraisons d'armes. Chez les partisans de l'AfD, 91 % rejettent le transfert d'armes à longue portée, et chez les partisans du BSW, c'est 97 %. L'opposition est significativement plus élevée dans l'est (83 %) par rapport à l'ouest (61 %).

11:49 Suspect Routt aurait voulu tuer Poutine en 2022

Ryan Wesley Routt, suspect dans la tentative d'assassinat de Donald Trump, aurait exprimé le souhait de tuer Vladimir Poutine et Kim Jong-Un en 2022, selon le "Wall Street Journal", citant l'infirmière Chelsea Walsh. Elle a travaillé en Ukraine en 2022 et a souvent rencontré Routt. Walsh l'a décrit comme "l'Américain le plus dangereux" qu'elle ait rencontré pendant son travail à Kyiv. Il aurait tenté de rejoindre les battalions bénévoles et de combattre aux côtés des forces ukrainiennes.

11:18 Le documentaire controversé "Russians in War" sera projeté au festival de TorontoLe documentaire controversé "Russians in War" sera maintenant présenté au festival international du film de Toronto. Les organisateurs avaient précédemment invoqué "des menaces significatives" et avaient annoncé que le film ne serait pas présenté au festival. La réalisatrice russo-canadienne Anastasia Trofimova a passé plusieurs mois avec des troupes russes au front en Ukraine pour le film. L'ambassadeur ukrainien au Canada a critiqué la décision, affirmant que le festival sert de plateforme à la propagande russe.

10:31 Le programme de développement des Nations unies aide l'Ukraine pendant l'hiver

L'organisation énergétique ukrainienne Naftogaz renforce sa collaboration avec le programme de développement des Nations unies (PNUD) pour assurer la sécurité énergétique. Des préoccupations surgissent quant à la rudesse potentielle de l'hiver pour les Ukrainiens en raison des nombreux raids aériens russes contre les infrastructures vitales. Le PNUD vise à réduire les perturbations de l'approvisionnement de la population, notamment en utilisant des générateurs alimentés au gaz.

09:55 Les pannes de courant persistent à Sumy après l'attaque

Dans la région ukrainienne de Sumy, qui a subi une attaque matinale de drones Shahed russes, 280 000 habitants sont toujours privés d'électricité. L'armée de l'air ukrainienne affirme avoir abattu 16 drones, mais ceux qui ont réussi à pénétrer ont causé des dommages aux infrastructures critiques.

09:28 Allégations d'exécution de prisonnier de guerre ukrainien

Le commissaire aux droits de l'homme du Parlement ukrainien a rapporté l'exécution d'un prisonnier de guerre ukrainien avec une épée. Le communiqué indique : "Les Russes ont exécuté un prisonnier de guerre ukrainien désarmé et ligoté avec du ruban adhésif à l'épée." Les analystes ukrainiens considèrent le niveau de barbarie et de sauvagerie russe comme incompréhensible. Une photo du soldat tué a été publiée sur les réseaux sociaux ce jour-là. L'épée utilisée pour l'exécution portait l'inscription "Pour Kursk". Les photographes ukrainiens Konstantin et Vlada Liberova ont présenté des images de guerriers ukrainiens ayant subi la captivité russe.

09:02 Le commandant tchétchène discute de l'offensive de Kursk

Lorsque Kyiv a lancé une invasion dans la région frontalière de Kursk au début août, la hiérarchie militaire russe est restée silencieuse. Cependant, le commandant tchétchène Apti Alaudinow a diffusé de l'optimisme sur son canal Telegram : "Restons calmes, régalez-nous de pop-corn et réjouissons-nous de voir nos gars vaincre l'opposition." Depuis, Alaudinow est devenu le commentateur principal de l'offensive de Kursk, ses déclarations étant largement diffusées par les médias russes. Les experts suggèrent que ce type de présence médiatique n'est possible qu'avec l'approbation des plus hautes instances. Tout comme le chef tchétchène Ramzan Kadyrov, Alaudinow semble jouir d'une liberté de parole inhabituelle. Certains spéculent même qu'il pourrait être un potentiel successeur de Kadyrov, dont la santé est supposée être fragile.

08:42 L'Allemagneoctroie 100 millions d'euros d'aide hivernale à l'Ukraine

L'Allemagneoctroie une aide hivernale supplémentaire de 100 millions d'euros à l'Ukraine. La ministre fédérale des Affaires étrangères Annalena Baerbock a annoncé cela lors d'une visite à la République de Moldavie à Chisinau. "L'automne est là, et l'hiver est à nos portes", a déclaré Baerbock avant une réunion avec la plateforme de partenariat de Moldavie dans la capitale de l'ancienne république soviétique. La Russie planifie une autre "guerre d'hiver", visant apparemment à rendre la vie aussi difficile que possible pour les résidents ukrainiens.

08:01 L'Ukraine signale une autre importante attaque de drones depuis la Russie

L'Ukraine enregistre une autre importante attaque de drones depuis la Russie. La défense aérienne a prétendument abattu 34 des 51 drones russes au cours de la nuit, opérant dans cinq régions. Les autorités locales ont rapporté que les infrastructures énergétiques de la région nord-est de Sumy ont également été ciblées. Un total de 16 drones russes ont été abattus là-bas, et les installations critiques, y compris les systèmes d'approvisionnement en eau et les hôpitaux, ont été connectés à des sources d'énergie de secours. Les équipes d'urgence s'occupent actuellement des réparations.

07:37 Le quartier général des forces armées ukrainiennes signale 1020 pertes russes depuis hier

Selon le quartier général des forces armées ukrainiennes, la Russie a subi 1020 pertes, mortes ou blessées, depuis la veille. Cela porte le bilan total des pertes russes depuis le début de l'invasion à part entière en février 2022 à 635 880. Au cours des 24 dernières heures, 6 systèmes d'artillerie et 2 chars ont été endommagés ou détruits, ainsi que 6 véhicules blindés et 66 drones.

07:10 Un site d'actualités ukrainien allègue des attaques de drones contre l'aéroport militaire russe

Selon les rapports du site d'actualités ukrainien "Kyiv Post", l'aéroport militaire russe d'Engels, dans la région de Saratov, a été cible d'attaques de drones au cours de la nuit. L'aéroport est censé abriter des bombardiers stratégiques armés de missiles, utilisés par la Russie pour bombarder les villes ukrainiennes.

06:13 Meta restreint la diffusion du canal de propagande russe RT

Meta, la société derrière Facebook et autres plateformes, a imposé une restriction mondiale de la diffusion de la propagande d'État russe via des canaux tels que RT (anciennement Russia Today). La société a annoncé cette mesure, indiquant que RT et ses organisations affiliées seront interdits d'utiliser les applications de Meta dans le monde entier, y compris Instagram, WhatsApp et Threads. Initialement, RT était déjà interdit dans l'Union européenne depuis le printemps 2022 en raison des allégations de diffusion de fausses informations concernant l'invasion russe de l'Ukraine. Cliquez ici pour plus de détails :

05:33 Lukashenko accorde la grâce à 37 prisonniers en BiélorussieLe leader autoritaire de la Biélorussie, Alexandre Loukachenko, a absous 37 prisonniers condamnés pour "extrémisme". Ce terme est souvent utilisé pour désigner les dissidents politiques dans le pays. Selon les autorités de Minsk, parmi les personnes pardonnées figurent six femmes et des individus souffrant de problèmes de santé. Aucune autre information n'a été fournie concernant les identités de ces 37 individus. Au cours des deux derniers mois, la Biélorussie a accordé la grâce à de nombreux prisonniers ayant participé à des manifestations anti-gouvernementales. En milieu de août, Loukachenko a pardonné 30 prisonniers politiques, suivi de 30 autres en début de septembre. Dans les deux cas, Loukachenko a déclaré que ces individus avaient manifesté des remords pour leurs actions et avaient demandé le pardon.

03:11 Rapport de l'ONU : les violations des droits de l'homme s'intensifient en RussieUn rapport récent publié par l'Organisation des Nations Unies indique que les droits de l'homme en Russie sont largement violés. Maria Katzarova, nommée par le Conseil des droits de l'homme de l'ONU comme rapporteuse spéciale sur la Russie en 2023, indique dans son rapport qu'il existe un système structuré et soutenu par l'État de violations des droits de l'homme, visant à réprimer la société civile et l'opposition politique. Les individus critiquant la guerre de la Russie contre l'Ukraine et les dissidents sont régulièrement pris pour cible, selon Katzarova. Elle estime qu'au moins 1 372 prisonniers politiques sont emprisonnés, ces individus - y compris les défenseurs des droits de l'homme, les journalistes et les critiques de la guerre - étant condamnés à de longues peines de prison sur des motifs insignifiants. Ces individus auraient prétendument subi des tortures pendant leur détention, et beaucoup sont emprisonnés dans des cellules d'isolement ou contraints à être internés dans des cliniques psychiatriques. L'équipe de Katzarova suggère que le nombre réel de prisonniers politiques pourrait être encore plus élevé.

23:24 La Suède se prépare à prendre la tête de la présence militaire de l'OTAN prévue en FinlandeL'OTAN travaille à l'établissement d'une présence militaire dans le nord de la Finlande, avec la Suède qui pourrait prendre la tête de cette opération. Cela implique la mise en place d'un modèle unique de forces terrestres multinationales de l'OTAN, connues sous le nom de Forward Land Forces (FLF), similaires à celles

