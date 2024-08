- Un pétrolier renversé chargé de fumier sur les voies ferrées

Dans la région de l'Oberallgäu, un incident impliquant un camion-citerne chargé de soufre a entraîné une interruption prolongée de la ligne de chemin de fer reliant Memmingen et Kempten. Aux alentours de midi, pour des raisons encore inconnues, le véhicule a quitté la route près de Dietmannsried et s'est retrouvé sur le côté à côté des rails, selon les rapports de la Police fédérale. Incroyablement, le conducteur du camion-citerne est sorti indemne de l'incident. Après environ trois heures de enregistrement des détails de l'incident et de déblayage du véhicule, la ligne a été déclarée à nouveau opérationnelle.

