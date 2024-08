Un pétrolier immatriculé en Grèce présente une "menace environnementale" suite à un assaut en mer Rouge.

L'équipe de 25 personnes à bord du pétrolier Sounion a été sauvée suite à une attaque, avec l'aide d'un navire en provenance d'Eunavfor Aspides, une opération de sécurité maritime défensive gérée par l'Union européenne. L'objectif de l'opération est de protéger les navires marchands et commerciaux dans la mer Rouge, l'océan Indien et le golfe.

Le navire à présent endommagé et sans moteur est actuellement ancré dans une zone entre le Yémen et l'Érythrée, selon un responsable de la sécurité maritime cité par Reuters jeudi. Delta Tankers travaille actuellement sur une stratégie pour déplacer le pétrolier vers un endroit plus sûr pour les vérifications et les réparations nécessaires.

Le pétrolier a été approché aux alentours de 3 heures locales mercredi par environ 13 à 15 individus à bord de "deux petits navires". Après un bref échange de tirs, le navire a été touché par au moins trois projectiles, selon le rapport de l'United Kingdom Maritime Trade Operations (UKMTO).

Chaque membre d'équipage du Sounion se porte bien, comme l'a confirmé le ministère grec de la Marine dans un communiqué. Cependant, le navire a subi des dommages matériels.

Les 150 000 tonnes de pétrole brut représentent maintenant un potentiel danger pour la navigation et l'environnement dans la région, selon Eunavfor Aspides. Toutes les parties dans la zone sont invitées à faire preuve de prudence et à éviter toute action qui pourrait aggraver la situation.

La force navale a transporté toutes les personnes à bord du navire à Djibouti, en Afrique de l'Est, qui sert de port sûr le plus proche. Avant d'arriver au Sounion, Eunavfor Aspides a prétendument détruit un Véhicule de Surface Non Tripulant (VSN) considéré comme une menace immédiate pour le navire et son équipage. La force n'a pas révélé l'identité de ceux responsables de l'attaque.

Le ministère grec de la Marine a qualifié l'attaque contre le pétrolier de "flagrant mépris du droit international" et une menace importante pour la navigation internationale sécurisée.

Les attaques contre les navires porte-conteneurs dans la mer Rouge causent le chaos sur l'une des routes commerciales les plus vitales du monde depuis plusieurs mois. Les militants houthis soutenus par l'Iran ont intensifié leurs attaques contre les navires en novembre dernier en retaliation pour le conflit entre Israël et Hamas.

L'incident a suscité des préoccupations quant à la sécurité au Moyen-Orient, compte tenu de la situation du pétrolier échoué. Des efforts sont déployés pour déplacer le pétrolier loin des eaux potentiellement volatiles du Moyen-Orient afin d'assurer un environnement plus sûr pour ses réparations.

Lire aussi: