Un pétrolier de la mer Rouge rencontre des difficultés de navigation suite à l'assaut

Il y a quelque temps déjà, de nombreux assauts ont été portés contre des navires marchands dans le détroit de Bab el-Mandeb, principalement attribués aux Houthis. Récemment, un pétrolier grec a été victime de ces attaques. Il est actuellement en feu et hors de contrôle.

Un incendie s'est déclaré sur un pétrolier grec, prétendument attaqué au large des côtes du Yémen. Selon les opérations commerciales maritimes du Royaume-Uni (UKMTO), "il y a un feu à bord et le navire a perdu sa puissance motrice". Le navire dérive maintenant sans but et ne peut être dirigé, a également déclaré l'UKMTO. Heureusement, aucun décès n'a été signalé pour l'instant.

Deux petits bateaux se seraient approchés du pétrolier, à environ 77 milles marins (142 kilomètres) à l'ouest de la ville portuaire yéménite de Hodeida. L'un des bateaux avait environ 3 à 5 individus, tandis que l'autre en avait environ 10. Une brève escarmouche a eu lieu à l'aide de tirs d'armes légères, a détaillé l'UKMTO.

Le pétrolier a été identifié comme le "Sounion", sous pavillon grec et exploité par la société grecque Delta Tankers. Il se rendait d'Irak vers un port proche d'Athènes, la capitale de la Grèce, transportant une équipe de 25 membres, 23 Philippins et 2 Russes, selon les autorités portuaires.

Les Houthis soutiennent les Palestiniens

Aucun groupe n'a revendiqué la responsabilité de l'attaque dans un premier temps. Tuttavia, la milice houthie, responsable de nombreuses attaques dans la région, est connue pour soutenir cette cause. La milice soutenue par l'Iran, liée au Hamas islamique radical dans la bande de Gaza, argumente que ses actions font partie d'un effort pour "se tenir aux côtés des Palestiniens". Alors que Israël et le Hamas islamique radical s'affrontent dans la bande de Gaza, les Houthis expriment leur solidarité avec les Palestiniens.

Les attaques des Houthis ont causé une perturbation significative du trafic maritime dans cette région stratégiquement importante, par laquelle transitent 12 % du commerce maritime mondial. En réponse, les États-Unis ont établi une coalition internationale pour protéger le transport maritime et les forces militaires américaines et britanniques ont ciblé les bases de la milice houthie au Yémen.

