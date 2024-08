Un pétrolier battant pavillon grec est touché par un incendie suite à l'assaut des Houthis en mer Rouge, rapporte l'autorité maritime.

Les Houthis alignés avec l'Iran, gérant les régions les plus peuplées du Yémen, ont déclaré jeudi avoir attaqué le pétrolier Sounion dans le cadre de leur campagne de 10 mois contre la navigation commerciale, en soutien aux Palestiniens dans le conflit en cours entre Israël et Hamas à Gaza.

Initialement, les Houthis ont pris pour cible le pétrolier mercredi, en lançant des attaques continues qui ont entraîné un incendie et une perte de puissance moteur. Par la suite, un navire de guerre européen a sauvé l'équipage de 25 personnes. Une source de sécurité maritime de Reuters a révélé que le navire non équipé était ancré entre le Yémen et l'Érythrée jeudi.

Vendredi, UKMTO a déclaré dans un avertissement avoir reçu des rapports de trois incendies sur le navire, qui était apparemment à la dérive en raison de la situation. Plus tard, les Houthis ont publié une vidéo sur les réseaux sociaux suggérant qu'ils avaient allumé le pétrolier.

Le pétrolier endommagé, transportant 150 000 tonnes de pétrole brut, représente un risque environnemental, selon la mission navale de la mer Rouge d'Aspides de l'UE.

"Un déversement potentiel pourrait avoir des conséquences désastreuses pour l'environnement marin de la région", a déclaré l'Autorité des ports et zones franches de Djibouti dans un post sur le réseau social X vendredi.

La plus grande marée noire causée par un navire s'est produite en 1979, lorsque près de 287 000 tonnes de pétrole ont fui du Empress of the Seas après avoir heurté un autre pétrolier dans la mer des Caraïbes près de Tobago pendant une tempête, selon la Fédération internationale des propriétaires de pétroliers.

Le Sounion était le troisième navire attaqué par les Houthis ce mois-ci, appartenant à Delta Tankers, basé à Athènes.

Les Houthis ont déclaré avoir attaqué le pétrolier en partie parce que Delta Tankers avait violé leur interdiction d'entrer dans les ports de "Palestine occupée", comme l'a déclaré le porte-parole militaire des Houthis, Yahya Saree, lors d'un discours télévisé.

"Delta Tankers fait tout son possible pour déplacer le navire (et la cargaison). En raison de préoccupations pour la sécurité, nous ne pouvons fournir aucun autre commentaire", a déclaré Delta Tankers dans un communiqué publié vendredi.

Le Moyen-Orient, étant un point chaud de tensions géopolitiques mondiales, a vu les Houthis, un groupe du Yémen, cible

