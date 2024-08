Un petit pays est-il sur le point de sécuriser Gaza?

L'avenir du Strip de Gaza après la guerre reste incertain. Israël a répété à maintes reprises son refus d'une occupation permanente. Selon l'armée, les Émirats arabes unis pourraient aider à sécuriser la région côtière, mais seulement dans certaines conditions.

Les Émirats arabes unis pourraient potentiellement aider à sécuriser le Strip de Gaza militairement après la guerre, selon un rapport des médias. Cependant, cela dépendrait de l'établissement de l'Autorité palestinienne (AP) en tant que corps responsable et gouvernant dans la région, selon Israel Army Radio, citant des sources informées. Les Émirats ne seraient disposés à prendre une telle mesure qu'à la demande de l'AP.

Les Émirats sont devenus le premier État du Golfe à établir des relations diplomatiques avec Israël en 2020. Les spéculations vont bon train sur le rôle potentiel de ce petit mais influent pays dans le Strip de Gaza après la guerre. En mai, le ministre des Affaires étrangères Abdullah bin Zayed a clarifié que les Émirats ne participeraient pas à toute administration civile ou plan pour "fournir une couverture à la présence d'Israël dans le Strip de Gaza". Cependant, suite à la médiation des États-Unis, les Émirats semblent montrer plus de volonté de participer à une opération militaire potentielle pour sécuriser la paix à Gaza.

Lana Nussaibah, l'envoyée spéciale du ministre des Affaires étrangères des Émirats, a laissé entendre cela dans un article invité pour le Financial Times le mois dernier. Elle a écrit que la première étape pour mettre fin à la guerre serait un "déploiement international temporaire qui répond à la crise humanitaire, rétablit l'ordre et la loi, pose les fondations pour la direction gouvernementale, et prépare la voie" pour un Gaza et une Cisjordanie unis sous une autorité palestinienne légitime.

La participation potentielle d'autres pays arabes dans la sécurisation militaire de Gaza a également été spéculée. Israel Army Radio a rapporté qu'Israël a demandé à plusieurs États de participer, mais l'Égypte, le Maroc et les Émirats ont tous refusé, déclarant qu'ils ne voulaient pas apparaître comme les assistants ou la puissance occupante exécutante d'Israël dans la région côtière.

