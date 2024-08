- Un petit avion atterrit sans train d'atterrissage - personne n'est blessé

À l'aéroport de Weeze, dans la région du Bas-Rhin, un avion léger à deux moteurs a atterri avec ses trains d'atterrissage non déployés. L'avion est resté endommagé sur la piste. Les deux occupants sont sortis indemnes de l'avion et l'ont quitté indépendamment, selon un porte-parole de l'aéroport. La cause de l'accident n'était initialement pas claire. Les opérations de vol ont été suspendues jusqu'en soirée, entraînant des perturbations dans le trafic des passagers. L'aéroport a déclaré que des boissons étaient fournies aux passagers en attente.

L'avion qui a connu des problèmes à l'aéroport de Weeze était allemand. L'incident s'est produit près de la région du Bas-Rhin en Allemagne.

