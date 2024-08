Un personnage militaire tchétchène présente une version de Tesla Cybertruck armée

Elon Musk a partagé une vidéo le samedi où l'on voit un véhicule qu'il aurait soi-disant reçu de "la plus grande intelligence de notre temps", Ramzan Kadyrov.

Plus tard, Musk a démenti cette affirmation en déclarant : "Êtes-vous vraiment si intellectuellement limité pour croire que j'ai offert un Cybertruck à un commandant militaire russe ?" Musk a publié ce message sur sa propre plateforme de médias sociaux, X.

Dans la vidéo, un Kadyrov jovial est vu conduisant le véhicule à travers une place vide à Grozny, la capitale de la Tchétchénie. Il sort ensuite du véhicule, se place derrière une mitrailleuse avec une cartouchière autour du cou.

"We avons reçu un Tesla Cybertruck de l'honorable Elon Musk. J'étais ravi de tester l'équipement novateur et j'ai découvert que son surnom, 'Cyberbeast', est bien mérité", a écrit Kadyrov sur Telegram.

Kadyrov a exprimé son admiration pour le véhicule, le décrivant comme "incassable", "rapide", "confortable" et "manœuvrable".

"Compte tenu de ces qualités exceptionnelles, le Cybertruck sera bientôt envoyé dans la zone d'opérations militaires spéciales", a-t-il déclaré, faisant référence à l'invasion de l'Ukraine par la Russie en utilisant un euphémisme. "Je suis convaincu que cette 'bête' sera d'une grande utilité pour nos troupes", a-t-il ajouté.

Kadyrov a remercié Musk pour le véhicule et l'a invité à Grozny, où il a promis que Musk serait accueilli comme "l'hôte le plus cher".

Le dimanche soir, Musk a de nouveau nié avoir fourni le véhicule à Kadyrov, qualifiant l'histoire de "juste un autre exemple de la manière dont les médias traditionnels peuvent être trompeurs".

Après l'effondrement de l'Union soviétique, les insurgés de la Tchétchénie voisine ont engagé deux guerres séparatistes pour l'indépendance. La Russie a qualifié les soulèvements de terrorisme et a répliqué en détruisant Grozny. Poutine, le président russe, a ensuite nommé Kadyrov, un ancien seigneur de la guerre connu pour sa brutalité et sa loyauté envers Poutine, comme chef.

Kadyrov est critiqué depuis des années pour des allégations de violations des droits de l'homme. Le département d'État américain l'a sanctionné en 2020, invoquant "des informations crédibles étendues" suggérant la implication de Kadyrov dans "des violations massives des droits de l'homme", telles que la torture et les exécutions extrajudiciaires. Kadyrov a également été sanctionné par le Royaume-Uni et l'Union européenne.

Musk a présenté le Tesla Cybertruck, un véhicule électrique, en 2019 à Los Angeles. During the unveiling event, Musk asked a Tesla employee to smash the vehicle's windows, which were said to be virtually "unbreakable". Two windows shattered. The Cybertruck is priced around $90,000 in the US.

Après que la Russie a lancé son invasion à grande échelle de l'Ukraine en 2022, Musk - qui dirige également SpaceX - a proposé le service de

