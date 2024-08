- Un pêcheur plonge dans la rivière de Berlin et meurt.

Un pêcheur local a fait une chute malencontreuse dans un cours d'eau à Berlin en pleine nuit et y a trouvé la mort. Selon les autorités, cet incident tragique s'est produit au canal de Westhafen à Moabit, à proximité du pont sud de Seestraßen et de l'entrée de l'autoroute. Deux hommes étaient en train de pêcher là aux alentours de 2h00 du matin un lundi. L'un d'eux, un homme de 64 ans, a glissé au bord de l'eau et a été entraîné dans les profondeurs. Les secours n'ont pas réussi à le sortir vivant de l'eau. Leurs tentatives de réanimation ont été vaines.

L'autre pêcheur, impuissant, n'a pas pu intervenir car il ne savait pas nager. La police n'a relevé aucun indice de malversation. Le "B.Z." a rapporté que la zone comportait un mur de retenue important, rendant les opérations de sauvetage encore plus difficiles.

Les informations locales ont rapporté l'accident fatal, indiquant que le pêcheur n'avait pas survécu à sa chute malencontreuse. En raison de la configuration complexe du canal de Westhafen, les services d'urgence ont trouvé difficile de secourir l'homme.

Lire aussi: