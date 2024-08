Un patient d'Alzheimer accusé d'homicide contre une cohabitante devant un tribunal

En Haute-Bavière, un procès s'ouvre au tribunal régional de Traunstein en raison de l'allegation de meurtre d'un colocataire dans une maison de retraite par un patient atteint de démence. Les procureurs inculpent le nonagénaire, considéré comme incapable de culpabilité, de coups et blessures ayant entraîné la mort, pour avoir prétendument agressé le résident âgé de 84 ans deux jours plus tard, en lui frappant la tête et en obstruant sa respiration.

Le procès a été momentanément suspendu lorsque la question de l'homme âgé s'est avérée difficile. Le tribunal a eu du mal à obtenir des réponses significatives. Lorsqu'on lui a présenté des photographies de la scène de crime et l'image de la victime, le suspect a déclaré : "Cela me dit quelque chose." Cependant, il n'a pas pu identifier son colocataire. En demandant : "Où est-il ?", il a répondu : "Dans une grande salle." Le juge a alors décidé de ne pas poursuivre l'interrogatoire, en tenant compte de l'état mental de l'homme.

Un psychiatre qui a parlé au défendeur avant le procès a rapporté qu'il pouvait encore se rappeler des détails rudimentaires et commenter l'incident. Il a mentionné que son colocataire semblait croire que la maison de retraite lui appartenait et qu'il prenait trop de place.

En discutant des problèmes de sécurité dans les maisons de retraite, Eugen Brysch, président de la Fondation allemande pour la protection des patients, a souligné les attentes élevées placées sur les soignants qui traitent des patients atteints à la fois de handicaps physiques et cognitifs. Il a mis en avant l'importance de promouvoir une culture d'observation et d'ouverture. Il a critiqué le fait que les soignants et les éléments de la société ont souvent tendance à ignorer le problème en raison de la nature politiquement chargée du financement des soins de longue durée.

"Les institutions de soins ne sont pas un havre de bonheur éternel, de terreur ou de lawlessness. Elles accueillent des individus qui souffrent fréquemment de troubles cognitifs", a affirmé Brysch, en déclarant que plus de 80% des résidents de maisons de retraite en Allemagne luttent contre la démence. Il a souligné : "Cela nécessite une gestion rigoureuse du personnel. Comprendre et résoudre les conflits est tout aussi important que de gérer les frustrations personnelles. Une culture d'observation est essentielle. L'ouverture dans l'identification des insuffisances y contribue. La surveillance régulière complète cette culture." Il a regretté : "Au contraire, les prestataires de soins et la société dans son ensemble ont tendance à abandonner le problème. L'administration de l'assurance

