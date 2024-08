- Un passé historique, une affection actuelle - le livre de fiction criminelle "En sincérité"

Un rebondissement inattendu se produit à la fois dans la série policière ZDF "In Truth" et dans la vie personnelle de la détective Judith Mohn. Leur enquête en cours sur un meurtre les met face à la mort sordide d'une jeune femme, dont le corps est découvert dans la rivière Saar.

ZDF diffusera le huitième épisode de cette série policière de Saarlouis le 31 août à 20h15, intitulé "Justice contre loi". Cet épisode est réalisé par Kirsten Laser et scénarisé par Mathias Schnelting.

Pas de trace d'originalité

Mohn et Breyer se plongent dans le mystère du cadavre de la rivière, et l'ex-petite amie de la victime, Roxy (Martina Schoene-Radunski), semble être le principal suspect. Cependant, Mohn et Breyer la trouvent sincèrement bouleversée lorsqu'ils l'interrogent sur la mort de son ancienne partenaire.

Un autre suspect potentiel apparaît sous la forme du patron de la victime. Un examen médico-légal révèle des traces d'une substance illicite dans le système de la victime, qui est également la consommation habituelle de son patron. Il est accusé de harceler son employée.

L'enquête prend un tournant inattendu lorsque des similitudes avec une affaire non résolue en France apparaissent. Le duo suspecte que l'enquête originale à l'époque n'était pas exhaustive. Judith Mohn mène sa propre enquête "officieuse", malgré les réticences de ses supérieurs.

À l'époque, le principal suspect était Serge Roubaix (Jean-Luc Bubert), qui a été acquitté en raison d'un manque de preuves. La femme de Roubaix réagit défavorablement à la visite de Mohn. Mohn tente de contacter l'avocat qui a défendu Roubaix à l'époque, Alain Montand (Pierre Kiwitt), mais il refuse de discuter de l'affaire. Cache-t-il quelque chose ? Mohn poursuit son enquête.

Freddy Breyer ne peut s'empêcher de remarquer l'attirance croissante entre Mohn et Montand. Bien que Mohn affirme avoir décliné l'invitation à dîner de Montand, le public peut sentir une romance naissante. "Pierre incarne ce charme français classique que nous aimons tous", a déclaré l'actrice principale Christina Hecke dans une interview avec l'agence de presse allemande. "Et cet attrait s'étend également à Judith. Mais je ne dirai pas plus."

Dans le cadre de l'enquête en cours, le corps de la victime a été découvert dans la rivière Saar, qui borde l'État allemand de Sarre. Avec ZDF diffusant le dernier épisode de "In Truth" de Saarlouis le 31 août, la détective Judith Mohn et son partenaire Freddy Breyer continueront leur enquête dans cette région.

