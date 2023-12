Un passager se voit infliger une amende de 1 874 dollars après la découverte de deux McMuffins non déclarés dans ses bagages.

Le voyageur anonyme s'est vu infliger une amende de 2 664 dollars australiens (1 874 dollars) après que deux McMuffins aux œufs et à la saucisse de bœuf non déclarés et un croissant au jambon ont été découverts dans ses bagages à son arrivée à l'aéroport de Darwin, dans le Territoire du Nord du pays, la semaine dernière.

L'incident s'est produit quelques jours après que les autorités australiennes ont adopté de nouvelles règles strictes en matière de biosécurité à la suite de la propagation d'un foyer de fièvre aphteuse en Indonésie à Bali, une destination très prisée des touristes australiens.

Le ministère australien de l'agriculture, de la pêche et des forêts a déclaré qu'une "série de produits à risque non déclarés", dont les produits de restauration rapide, avaient été détectés dans le sac à dos du passager par un chien détecteur de biosécurité nommé Zinta.

"Ce sera le repas Maccas le plus cher que ce passager aura jamais mangé", a déclaré Murray Watt, ministre de l'agriculture, de la pêche et de la sylviculture, dans un communiqué .

"Cette amende représente deux fois le prix d'un billet d'avion pour Bali, mais je n'ai aucune sympathie pour les personnes qui choisissent de ne pas respecter les mesures strictes de biosécurité de l'Australie, et les détections récentes montrent que vous serez pris.

Des mesures de biosécurité strictes

Le communiqué confirme ensuite que le passager a reçu "un avis d'infraction de 12 unités pour avoir omis de déclarer des articles présentant un risque potentiel élevé en matière de biosécurité et avoir fourni un document faux et trompeur". Les produits saisis seront soumis à des tests de dépistage de la fièvre aphteuse avant d'être détruits.

"L'Australie est indemne de fièvre aphteuse et nous voulons qu'elle le reste", a ajouté M. Watt.

Le mois dernier, le gouvernement fédéral australien a annoncé un programme de biosécurité de 9,8 millions de dollars, avec de nouvelles mesures introduites aux frontières du pays, notamment des tapis hygiéniques pour les pieds dans tous les aéroports internationaux et des chiens de biosécurité postés aux aéroports de Darwin et de Cairns, après que la maladie hautement contagieuse a commencé à se propager parmi le bétail en Indonésie.

Les experts estiment qu'une épidémie en Australie pourrait avoir un impact économique allant jusqu'à 80 milliards de dollars.

"Les voyageurs en provenance d'Indonésie seront soumis à des contrôles de biosécurité beaucoup plus stricts en raison de la présence de la fièvre aphteuse en Indonésie", indique un communiqué publié le 19 juillet par le ministère de l'agriculture, de la pêche et de la sylviculture.

"Le fait de ne pas déclarer les risques en matière de biosécurité constituera une infraction aux lois australiennes sur la biosécurité, et toute personne prise en défaut pourrait se voir infliger une amende pouvant aller jusqu'à 2 664 dollars.

"Les voyageurs entrant en Australie avec un visa temporaire peuvent voir leur visa annulé et, le cas échéant, se verront refuser l'entrée sur le territoire australien.

Si la fièvre aphteuse est relativement inoffensive pour l'homme, elle provoque des cloques et des lésions douloureuses sur la bouche et les pieds des animaux à onglons tels que les bovins, les ovins, les porcins, les caprins et les chameaux, les empêchant de s'alimenter et provoquant de graves boiteries, voire la mort dans certains cas.

La maladie peut être transmise par des animaux vivants, dans la viande et les produits laitiers, ainsi que sur les vêtements, les chaussures ou même les bagages des personnes ayant été en contact avec des animaux infectés.

"Les conséquences pour les agriculteurs de l'apparition de la fièvre aphteuse sont trop terribles pour être envisagées", a déclaré le mois dernier à CNN Fiona Simson, présidente de la National Farmers' Federation (Fédération nationale des agriculteurs).

"Mais il ne s'agit pas seulement des agriculteurs. La disparition de 80 milliards de dollars du PIB australien serait un désastre économique pour tout le monde".

Image du haut : Ministère de l'agriculture, de la pêche et des forêts

Hilary Whiteman, de CNN, a également contribué à ce reportage.

