- Un passager mortellement blessé

Un passager de 23 ans a perdu la vie dans un accident de voiture à Grundau (district de Main-Kinzig). Selon la police, il se trouvait dans un véhicule avec un conducteur de 19 ans qui s'est renversé sur la route départementale juste avant l'entrée de Breitenborn le matin.

Le véhicule a quitté la route et s'est arrêté sur le toit. Le conducteur a été légèrement blessé. Les causes et les circonstances précises de l'accident sont actuellement en cours d'enquête.

Le décès dans cet accident de voiture a plongé la communauté dans le deuil. L'enquête vise à déterminer les causes et à prévenir de tels accidents à l'avenir.

