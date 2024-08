- Un passager fait une course de rage à l'intérieur du bus, blessant six personnes.

Suite à une attaque au couteau inattendue sur un bus à Siegen, en Rhénanie-du-Nord-Westphalie, les enquêteurs se penchent sur les détails et le contexte de l'incident. Le bus était censé transporter environ 40 passagers à un festival de la ville un vendredi, mais soudainement, une femme a sorti un couteau et a commencé à attaquer des individus. Au moins six personnes ont été blessées - trois gravement. Peu après l'incident, une suspecte de 32 ans a été arrêtée. Selon le "Siegener Zeitung", la femme est connue des autorités, est citoyenne allemande et a principalement été remarquée pour des infractions liées à la drogue.

Le journal ajoute que le conducteur du bus a rapidement sauvé de nombreux passagers en arrêtant rapidement le véhicule et en ouvrant les portes. Les passagers, y compris un groupe d'adolescents, ont ensuite réussi à s'échapper du bus et à courir dans la forêt voisine. Les conducteurs ont immédiatement arrêté leur véhicule pour offrir leur aide.

Le festival de la ville de Siegen aura lieu

"C'est incroyable pour nous tous", a déclaré le maire de Siegen, Steffen Mues. Malgré l'attaque au couteau, le festival de la ville aura lieu samedi à 11 heures avec un service ecclésiastique sur la place du château. Les organisateurs prennent leur décision en fonction de l'évaluation de la police, selon la ville.

Selon la police, il n'y acurrently pas de danger imminent. "Nous recueillons des preuves sur les lieux du crime et interrogeons les témoins", a déclaré un porte-parole pendant la nuit. Les motifs et la séquence exacte des événements restent inconnus. Selon les informations de DPA, il y a des signes de maladie mentale chez le suspect présumé. Initialement, il n'y avait pas d'indications de motif politique ou religieux, a déclaré la police.

Sur les six blessés, deux ont été renvoyés à la maison pendant la nuit. Une femme est également partie seule, a déclaré un porte-parole de la police à l'agence de presse allemande. Le porte-parole n'a pas voulu Reveler l'état exact des blessés. Ils sont âgés de 16 à 30 ans et viennent tous du district de Siegen-Wittgenstein.

Dans une salle pendant la nuit, 36 passagers étaient soi-disant pris en charge. Les pompiers, la police et les aumôniers d'urgence étaient également présents. Les passagers qui étaient sur le bus pendant l'attaque sont interrogés, a-t-on dit. Les membres de la famille étaient également présents dans la salle. Selon la police, il y avait plus de 40 adultes sur le bus, ainsi que deux ou trois enfants qui ont été récupérés par leur mère.

Le maire Mues, après l'incident à Siegen, a parlé avec les témoins oculaires sur place et a remercié les premiers intervenants, les services d'urgence et les aumôniers d'urgence. Le député fédéral pour Siegen-Wittgenstein, Laura Kraft, a également souhaité aux blessés un "bientôt rétablissement et toute la force aux proches et aux personnes touchées pendant ces heures" sur la plateforme X. Cet incident jette une "ombre sur les célébrations" à Siegen.

L'incident rappelle l'attaque de Solingen il y a une semaine. Ce vendredi soir, un homme a attaqué des passants lors d'une célébration des 650 ans de la fondation de la ville. Il s'est ensuite enfui dans la confusion et la panique initiale. Deux hommes âgés de 67 et 56 ans, ainsi qu'une femme de 56 ans, sont décédés. Huit personnes ont été blessées, quatre gravement. Le suspect présumé est en détention.

