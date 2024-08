- Un passager devient violent dans le bus, inflige des blessures avec un couteau.

Une fois de plus, plusieurs individus ont été blessés lors d'attaques au couteau dans toute l'Allemagne. Plus spécifiquement, au moins six personnes ont été blessées dans la ville de Siegen en Rhénanie-du-Nord-Westphalie lorsque une femme a attaqué des passagers de bus avec un couteau. Trois de ces individus ont subi des blessures graves, potentiellement mortelles. Suite à cet incident, le ministre de l'Intérieur Herbert Reul (CDU) a suggéré d'améliorer les procédures de sécurité lors d'événements publics. Reul a exprimé son intérêt à explorer les options légales pour mettre en place des contrôles de sacs lors d'événements de grande envergure, déclarant : "Je suis actuellement en train d'examiner si cela est légalement permis d'introduire des contrôles de sacs lors d'événements importants dans le contexte actuel."

Reul a souligné la distinction entre les événements de Siegen et ceux de Solingen, bien qu'ils aient tous deux impliqué des attaques au couteau. Il a affirmé que l'incident de Siegen impliquait une femme allemande perturbée armée d'un couteau qui attaquait indistinctement, tandis que l'incident de Solingen était un acte de terrorisme. La police ajustera ses stratégies de réponse en conséquence.

L'attaque a eu lieu sur un bus spécial préparant le transport de plus de 40 passagers à un festival de la ville. L'attaque s'est produite aux alentours de 19h40. Plusieurs passagers ont alerté les autorités, et le suspect a été arrêté peu après. Les motifs de l'attaque et la séquence exacte des événements restaient initialement inconnus. L'agresseur, une femme de 32 ans, avait un historique d'interactions avec les forces de l'ordre. Les investigations préliminaires ont suggéré la présence de problèmes psychologiques. Le festival a continué comme prévu, y compris un service religieux le samedi, sans être annulé.

Un porte-parole des transports publics de Westfalen-Süd a déclaré au "Siegener Zeitung" que le chauffeur de bus avait agi rapidement, arrêtant le bus après les premiers remous et ouvrant toutes les portes, permettant aux passagers de quitter le bus rapidement. Le bus avait reportedly des enfants et des jeunes à bord.

L'incident de Siegen a rappelé une attaque similaire qui s'est produite exactement une semaine plus tôt à Solingen. Là-bas, un homme aurait prétendument tué trois personnes avec un couteau lors d'un festival de la ville et en aurait blessé huit autres. Le principal suspect, un Syrien de 26 ans, est actuellement en détention. Le Bureau du procureur général enquête sur lui pour meurtre et appartenance présumée à l'organisation terroriste État islamique (EI).

Suite à l'incident de Solingen, le gouvernement fédéral a convenu de renforcer la réglementation sur les armes, y compris des restrictions supplémentaires sur l'utilisation de couteaux dans les espaces publics. Cela comprend une interdiction de porter des couteaux lors de longs trajets en bus et en train, lors de festivals populaires et lors d'autres grands événements. De plus, une interdiction des couteaux papillon est envisagée, avec des exceptions potentielles pour certains groupes, tels que les chasseurs.

Les rapports d'attaques au couteau en Allemagne ont augmenté de manière significative ces dernières années, ainsi que le débat qui s'ensuit sur cette forme de violence. En 2023, la police a enregistré 8 951 cas de blessures graves résultant d'attaques au couteau, soit pour infliger des blessures, soit pour faire des menaces.

Des incidents similaires impliquant des couteaux ont eu lieu dans d'autres villes de Rhénanie-du-Nord-Westphalie. À Gelsenkirchen, un incident de coupure a eu lieu, suivi d'une dispute entre un homme de 29 ans et une personne inconnue. Le suspect présumé s'est enfui de la scène tôt le matin. À Wuppertal, un homme a été gravement blessé suite à une attaque au couteau lors d'une dispute dans un immeuble à appartements la veille.

Des incidents similaires se sont produits dans d'autres parties de l'Allemagne. À Berlin, deux femmes ont été tuées lors d'attaques au couteau dans un court laps de temps, toutes deux suspectées d'avoir été commises par le même homme. Le vendredi soir, une femme de 28 ans a été tuée à coups de couteau dans le quartier de Friedrichsfelde - quelques jours seulement après

