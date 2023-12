Un passager à bord d'une croisière interrompue en raison d'une alerte au Covid n'est pas atteint du virus, selon les autorités

L'homme avait initialement été testé positif au virus alors qu'il se trouvait à bord du Quantum of the Seas, exploité par Royal Caribbean International.

Ce test est désormais négatif, ont indiqué les autorités singapouriennes dans un communiqué.

Le navire effectuait une "croisière vers nulle part" de trois nuits et quatre jours autour de Singapour, dans le cadre d'un programme visant à relancer les voyages intérieurs à Singapour dans un contexte de Covid-19.

Les contacts proches de l'homme ont été mis en quarantaine, tandis qu'un certain nombre de passagers et de membres de l'équipage ont été contraints de rester à bord le temps de retrouver leurs contacts.

"Nous avons annulé les ordres de quarantaine de ses contacts proches, qui avaient été placés en quarantaine par mesure de précaution pendant que l'enquête se poursuivait", indique le communiqué.

Royal Caribbean dédommagera les passagers de la croisière Quantum of the Seas pour le jour de voyage qu'ils ont manqué, a déclaré la compagnie de croisières.

La croisière prévue pour le 10 décembre a été annulée. Maintenant que tous les passagers ont débarqué, le navire fait l'objet d'un nettoyage en profondeur et d'une désinfection, selon le communiqué de presse de Royal Caribbean.

Le premier test positif a incité la compagnie de croisière à informer les autorités singapouriennes de la nouvelle et à retourner au port.

L'homme a été transporté dans un hôpital de Singapour. Les autres 1 679 passagers et 1 148 membres d'équipage ont été testés pour le coronavirus, même s'ils n'ont pas été en contact direct avec le passager infecté.

"Nous avons travaillé en étroite collaboration avec le gouvernement pour mettre au point un système complet qui teste et surveille tous les invités et membres d'équipage et qui suit les meilleures pratiques en matière de santé publique", a déclaré un représentant de Royal Caribbean. "Le fait que nous ayons pu identifier rapidement ce cas unique et prendre des mesures immédiates est un signe que le système fonctionne comme il a été conçu.

"Le bien-être et la sécurité de notre communauté locale, ainsi que des passagers et de l'équipage, restent une priorité absolue. Tous les passagers sont obligatoirement soumis à un test Covid-19 avant l'embarquement, et des mesures d'hygiène et de sécurité strictes sont mises en œuvre tout au long de leur voyage", a ajouté le représentant.

Le navire était exploité à 50 % de sa capacité. Tous les passagers devaient présenter la preuve d'un test Covid-19 négatif avant d'embarquer et porter un masque en permanence à l'extérieur de leur cabine.

Seuls les citoyens singapouriens étaient autorisés à acheter des billets pour la croisière, et les membres d'équipage du monde entier ont passé 14 jours en quarantaine dans la ville-État avant d'être autorisés à travailler.

Par mesure d'hygiène supplémentaire, de l'air frais a été régulièrement diffusé dans tout le navire, a indiqué Royal Caribbean.

Le Quantum of the Seas a fait ses débuts en 2015 en grande pompe. Les équipements à bord comprennent des autos tamponneuses, un bar bionique avec commande par iPad, un simulateur de saut en parachute et 19 restaurants, dont un sur le thème d'"Alice au pays des merveilles". Sa construction et son équipement ont coûté un milliard de dollars.

Angus Watson, de CNN, a contribué à ce reportage.

Source: edition.cnn.com