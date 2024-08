- Un partenaire avec des gouttes de KO, étourdi et volé?

Un homme de 35 ans est soupçonné d'avoir organisé des rendez-vous avec d'autres hommes à Berlin via une plateforme de rencontre en ligne pour les voler dans leur domicile. Avant cela, il est censé les avoir neutralisés à l'aide de gouttes soporifiques, selon le parquet de Berlin. L'homme est accusé de vol aggravé, de coups et blessures dangereux et de vol ayant entraîné la mort.

Le Nigérian de 35 ans, actuellement en détention depuis le 6 mars, a été identifié par les enquêteurs grâce à des empreintes digitales relevées sur les lieux du crime et à l'analyse de traces numériques, selon un porte-parole du parquet.

Des gouttes soporifiques ont été versées dans la boisson de la victime

Il est soupçonné d'avoir volé le 3 novembre 2023 à Schoeneberg le téléphone, l'ordinateur portable, l'argent et diverses cartes d'un homme de 64 ans après avoir secrètement ajouté des gouttes soporifiques dans sa boisson, ce qui l'a fait perdre connaissance. L'homme a dû être traité à l'hôpital pendant deux semaines, selon l'acte d'accusation.

Un homme de 52 ans, à qui le suspect est censé avoir ajouté des gouttes soporifiques dans sa boisson le 22 novembre 2023 à Westend, n'a pas survécu. Le 35 ans est censé avoir sous-estimé que l'homme était déjà ivre, ce qui a entraîné une crise cardiaque et sa mort. Entre autres choses, l'accusé est censé avoir pris une montre de valeur, deux tablettes et de l'argent sur lui.

Les gouttes soporifiques désignent divers types de drogues, telles que la kétamine, un anesthésique vétérinaire, et le GHB (acide gamma-hydroxybutyrique), également connu sous le nom d'ecstasy liquide. Dans les clubs, ces substances sont également prises volontairement en doses plus faibles comme drogues festives. Les auteurs ajoutent secrètement ces substances dans les boissons de leurs victimes pour les rendre inconscientes ou sans défense.

