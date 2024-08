- Un parent perd la localisation de son enfant

Un individu à Karlsruhe a appelé les flics à cause d'un trou de mémoire, incapable de se rappeler où il avait laissé son enfant de 2 ans. Sur les caméras de surveillance, aux alentours de l'aube jeudi, le quadragénaire a été repéré quittant la gare principale de Karlsruhe, en train de pousser un vélocipède et en tirant une remorque. Les autorités ont réussi à suivre sa trace jusqu'à la gare de l'Albtal, où le gamin sommeillait paisiblement dans la remorque. Il n'avait qu'un T-shirt sur le dos, ses petits pieds enveloppés dans une couverture. Heureusement, le bambin n'était pas blessé. Il s'est finalement avéré que l'homme avait pris un train pour Germersheim à 7h, retournant à la gare principale deux heures plus tard. Cet individu n'est pas un résident de Karlsruhe.

Comme les procédures légales nécessaires n'avaient pas été remplies, les flics n'ont pas pu effectuer de test de dépistage de drogues, a précisé le porte-parole. Les fédéraux ont ensuite contacté les services de l'enfance, qui ont accompagné le père au bureau de la protection de la jeunesse. Ensuite, l'enfant a été remis à ses proches.

