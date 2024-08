- Un parent et son enfant ont été reconnus coupables de distribution de drogue dans leur espace de vie.

Une femme de 58 ans et son fils de 31 ans ont été reconnus coupables d'infractions liées aux stupéfiants dans leur appartement de Berlin-Schöneberg. Le tribunal régional de Berlin a infligé une peine de prison de trois ans et trois mois au fils. Sa mère a écopé d'une peine de prison avec sursis d'un an et six mois. Le tribunal a établi que le fils était impliqué dans le trafic de drogue armée, entre autres choses. La mère a été reconnue comme ayant aidé et encouragé ses activités. La mère et le fils avaient confessé leur implication. "Je ne voulais pas trahir ou perdre mon fils, mais j'ai gardé le silence trop longtemps", a expliqué la femme.

Le verdict du tribunal a indiqué que divers sédatifs étaient vendus depuis l'appartement de la mère. Les drogues appartenaient au fils et il avait son autorisation pour les stocker dans ses chambres. Elle a également aidé à la vente lorsqu'il était absent. La femme de 58 ans souhaitait "aider son fils qui était dans le pétrin, mais elle s'y prenait de la mauvaise manière". Le fils de 31 ans cherchait à financer sa consommation personnelle de drogue par la vente de drogue. Les défendeurs ont également été reconnus coupables de possession de drogue et de violation de la loi sur les armes.

L'enquête a commencé en avril 2022 suite à des signalements de consommation de drogue fréquente dans un espace vert de Berlin-Schöneberg. Les drogues étaient censées provenir d'un appartement au rez-de-chaussée voisin. During two raids, the police seized, among other things, six kilograms of cannabis, nearly 180 ecstasy tablets and cocaine. A switchblade concealed in the couch cushions was also discovered. The mother and son had intentionally hidden it there for self-defense, as the judges surmised.

Sedatives were discovered throughout the apartment - under the couch, on shelves, behind the TV stand, under a coffee table can, in the refrigerator, in a cigarette pack behind a pillow. A total of approximately 8,800 euros in cash was also confiscated.

The court generally upheld the prosecution's demands in its verdict. The defense had argued for suspended sentences. The verdict is not yet final.

The defendants' case was initially heard at the Berlin Court of First Instance due to the nature and severity of the charges. After considering the evidence and testimonies, the court decided to sentence the mother and son according to their roles in the drug-related crimes.

