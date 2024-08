- Un parent en litige de garde d'enfants est agressé par un gang au procès

Selon les allégations, cette bande de jeunes violents aurait laissé un homme d'âge moyen dans un état vulnérable: Depuis jeudi, un groupe de huit individus, soupçonnés d'appartenir à une bande de jeunes brutale, sont jugés au tribunal de district de Düsseldorf. Les accusés, âgés de 16 à 20 ans, sont inculpés pour avoir commis sept braquages armés en l'espace de huit jours, avec différents membres impliqués à chaque fois. Selon l'acte d'accusation, ils ont attaqué leurs victimes avec une machette et un pistolet à gaz à certaines occasions, et ont menacé d'ouvrir le feu à d'autres.

La méthode opératoire de la bande : ces jeunes hommes ont prétendument mis en vente des téléphones portables haut de gamme sur un site d'enchères en ligne, invitant les acheteurs potentiels à les rencontrer à un endroit précis avec de l'argent liquide. Même les vendeurs de téléphones portables dans les quartiers chics de la capitale de l'État ont été visés par ces jeunes braqueurs.

Un homme de 28 ans, marié et père de famille, a été violemment attaqué, ce qui l'a conduit à l'hôpital et à dépendre de soins. Il est incertain s'il récupérera jamais l'usage de son bras. Les forces de l'ordre ont saisi deux armes factices, deux machettes, une hache, un cran d'arrêt et plusieurs téléphones portables lors de l'arrestation du groupe. Quatre des huit accusés sont actuellement en détention.

Le procès reprendra la semaine prochaine - des témoignages supplémentaires sont également prévus.

L'acte d'accusation contre les jeunes accusés comprend des chefs d'accusation de criminalité juvénile, notamment sept braquages armés en une semaine. En raison de ces incidents, la ville a connu une augmentation de la peur parmi ses habitants, en particulier dans les quartiers chics.

