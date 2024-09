- Un parent de Trump commence ses études universitaires à New York.

Depuis un certain temps, il y avait eu de nombreuses rumeurs sur la fac que Barron Trump, le fils de 18 ans de l'ancien président américain Donald Trump et de son épouse Melania Trump, fréquenterait. Mais ces spéculations ont pris fin le 4 septembre, lorsque Barron a été aperçu à l'université de New York (NYU) dans le cœur battant de Manhattan. Il y avait en effet des photos pour étayer cela, qui ont été publiées par le "New York Post". Par la suite, Donald Trump lui-même a confirmé cela lors d'une interview avec le "Daily Mail". "C'est un enfant brillant", a-t-il déclaré, "et il va à l'école de commerce Stern de NYU, une institution de premier plan."

Barron avait été accepté par de nombreuses facs, a ajouté Trump. Étudier à l'école de commerce Stern, qui fait partie de la faculté d'économie de NYU, est considéré comme l'une des meilleures formations dans ce domaine. Elle est très appréciée parmi les meilleures écoles de commerce aux États-Unis. Barron est l'un des environ 20 autres candidats qui ont été admis pour commencer leurs études.

Donald Trump a étudié à l'école de commerce Wharton à Philadelphie

Avant sa décision universitaire, Barron Trump avait également envisagé de postuler à l'école de commerce Wharton de l'université de Pennsylvanie à Philadelphie, où Donald Trump avait lui-même étudié. Cependant, Barron a finalement opté pour une autre direction. Et selon Donald Trump, cela n'a pas causé de conflits. Dans son style habituel direct, il a déclaré au journal : "C'est un endroit extrêmement compétitif. Il l'aimait, il aimait l'école. Nous étions fans de NYU, mais c'est l'une des mieux classées."

Barron Trump a obtenu son diplôme de l'académie Oxbridge à Palm Beach en mai. Après l'accession de son père à la présidence en 2017, Barron a passé la plupart de son temps dans la Trump Tower, située à Manhattan, à proximité de son nouveau campus universitaire.

