- Un parent agresse physiquement son enfant en utilisant un récipient en verre.

À une réunion à Aalen, dans l'arrondissement d'Ostalb, il est affirmé qu'un père a frappé son fils de 19 ans à la tête avec une bouteille cassée. L'incident s'est produit suite à une dispute entre le fils et une femme d'un an son aînée, selon les autorités. Le mardi suivant l'agression, le jeune homme est censé avoir laissé la femme seule et avoir tenté d'affronter son père, mais a été arrêté par les participants à la réunion. Par la suite, le jeune homme blessé s'est enfui.

La police a déclaré que tout le monde présent était ivre. La raison de la dispute reste inconnue. Actuellement, le père de 41 ans est inculpé pour coups et blessures.

Les autorités enquêtent pour savoir si les actions du père étaient dues à l'ambiance alcoolisée et si l'incident peut être considéré comme un crime. En raison des blessures subies, l'affaire est traitée comme un cas de violence domestique.

