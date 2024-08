- Un parc de surf près de Munich a été ouvert avec les athlètes olympiques

Sous un soleil resplendissant, un parc de surf de 20 000 mètres carrés avec des vagues allant jusqu'à deux mètres de haut a été inauguré samedi dans la banlieue de Munich, Hallbergmoos. Camilla Kemp, première surfeuse allemande aux Jeux olympiques, qui se trouvait encore à Tahiti il y a deux semaines, a déclaré : "Je suis incroyablement excitée par cette nouvelle installation d'entraînement, par l'entraînement ici et le perfectionnement de mes compétences." Cela pourrait inspirer une nouvelle génération à pratiquer le surf.

Selon les exploitants, l'O2 Surftown Muc est la plus grande installation de ce type en Europe et la seule en Allemagne. La piscine de 180 mètres de long peut accueillir jusqu'à 60 athlètes. La Fédération allemande de surf (DWV) souhaite utiliser le parc de surf pour des compétitions officielles et comme terrain d'entraînement. Leon Glatzer, ancien surfeur olympique, a déclaré : "Enfin, nous avons un endroit en Allemagne où nous pouvons nous entraîner dans des conditions idéales et développer le sport - tout ce dont nous avons besoin est juste à notre porte."

Des vagues artificielles ont déjà été créées dans plusieurs villes, modélisées sur la vague célèbre de l'Eisbach dans le jardin anglais de Munich. À Augsbourg, Nuremberg et Hanovre, ainsi qu'en Autriche, en Suisse, en Italie, en France, au Royaume-Uni, en République tchèque, aux États-Unis et au Canada, il existe des vagues de rivière spécialement conçues pour le surf. Cependant, ces vagues sont stationnaires : elles ne se brisent pas, mais restent stables à leur place, contrairement aux vagues en mer et au nouveau parc de surf, qui roulent et se brisent finalement.

Le parc de surf devrait être ouvert toute l'année, la piscine restant non chauffée. De même, le surf est traditionnellement pratiqué à l'Eisbach à Munich même en hiver.

