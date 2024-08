- Un ouvrier tombe du deuxième étage, succombe à ses blessures dans un hôpital.

Suite à une chute du deuxième étage d'une résidence, un travailleur de la construction est décédé. Selon les autorités, l'individu a été transporté à l'hôpital avec des blessures graves suite à l'incident survenu un jeudi, avant de succomber à ces blessures à l'hôpital.

L'homme de 52 ans était apparemment en train de travailler sur la propriété lorsqu'il est tombé pour des raisons non spécifiées. Selon les registres du département des pompiers, il est tombé dans une fosse d'excavation et a heurté un espace entre un mur et une cloison. Ses collègues ont ensuite appelé les secours. En utilisant une échelle pivotante et une civière, les membres de l'équipe de réponse d'urgence ont secouru l'homme et l'ont transporté à l'hôpital.

La police a été informée de l'incident et a commencé une enquête sur la chute du travailleur de la construction. Après plusieurs jours de soins médicaux, la police a publié un communiqué confirmant le décès malheureux de l'ouvrier à l'hôpital.

Lire aussi: