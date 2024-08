- Un ouvrier roule sur son véhicule et meurt à l'hôpital.

Un travailleur de Todtnau (district de Waldshut) a renversé avec un véhicule de construction et est décédé plus tard à l'hôpital. L'homme de 56 ans transportait de la terre à l'aide d'un engin appelé "tipper sur roues" - une grande brouette motorisée. Sur une route forestière pavée en pente, l'homme a perdu le contrôle du véhicule pour des raisons inconnues, selon la police. Le véhicule s'est renversé et le conducteur a été éjecté de la cabine. L'homme de 56 ans a été évacué par hélicoptère à l'hôpital après l'accident du jeudi, où il est décédé quelques heures plus tard.

