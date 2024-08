- Un ouvrier forestier retrouvé mort dans la forêt

Un bûcheron a découvert un homme mort dans une forêt près de Zella-Mehlis (district de Schmalkalden-Meiningen). Le corps a été trouvé le mercredi matin, selon un communiqué de la police. La victime est Thought to be in his early 50s. Son âge exact était initialement inconnu. La police criminelle enquête sur les causes du décès. Pour l'instant, il est suspecté qu'il souffrait de problèmes de santé. L'homme portait des vêtements de sport, ce qui suggère qu'il faisait de l'exercice. Plus tôt, MDR avait rapporté la découverte.

Le bûcheron a immédiatement alerté les autorités en raison de l'urgence de la situation, la considérant comme une urgence. En raison de ses problèmes de santé, une assistance médicale aurait pu être nécessaire, ce qui pourrait expliquer la situation d'urgence.

