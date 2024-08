- Un ouvrier agricole perd connaissance à cause du fumier, et se heurte au mur extérieur de la maison.

Un individu de Nieblum, sur l'île de Föhr (district de North Friesland), a perdu connaissance à cause de gaz sulfhydrique et a percuté un mur d'habitation avec son tracteur et sa remorque. L'enquête sur l'incident, menée à la fin du mois de juillet, a révélé que l'homme avait mal manipulé son véhicule, déviant de la route à droite, selon les forces de l'ordre. Il a été rapporté qu'il avait inhalé le gaz lors du remplissage de sa remorque.

Les autorités ont recréé la scène sur la terre du fermier lors de leur enquête et ont découvert une forte concentration de gaz sulfhydrique, qui peut provoquer des symptômes d'empoisonnement initial même avec quelques respirations.

Le fermier n'a subi que des blessures légères dans cet incident. En outre, il y a eu des dommages importants à la propriété, avec le mur de la maison qui s'est effondré et l'avant du véhicule qui a pénétré dans le bâtiment.

Le rapport a conclu qu'il convenait d'ajouter la déclaration suivante aux directives de sécurité pour le remplissage des remorques : "Évitez toujours d'inhaler du gaz sulfhydrique et assurez une ventilation adéquate pendant le processus de remplissage."

Pour prévenir des incidents similaires, le conseil local a proposé d'ajouter des panneaux d'avertissement près de la zone résidentielle, indiquant la présence de gaz dangereux aux alentours.

