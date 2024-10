Un ouragan a provoqué une perturbation de la météo automnale.

Bientôt une semaine agitée

Après un dimanche paisible, les prochains jours s'annoncent tumultueux. D'abord, la dépression tempête "Gerta", située près de l'Irlande, apportera un temps fluctuant avec un changement vers des vents du sud-ouest et des températures significativement plus élevées. Vers le milieu de la semaine, l'ouragan "Kirk" (actuellement de niveau 3 sur 5) viendra renforcer la situation. Bien qu'il soit encore en train de tournoyer sur l'Atlantique et de se diriger vers des eaux plus froides, ce qui devrait le affaiblir, on s'attend à ce qu'il perde son statut d'ouragan d'ici mardi et se transforme en une puissante tempête extra-tropicale.

Jeudi, l'ancienne ouragan "Kirk" se dirigera vers l'Europe centrale et apportera une tempête automnale avec des rafales de vent fortes dans les vallées et des vents ouraganiens dans les montagnes. Heureusement, le temps devrait redevenir normal d'ici vendredi.

Lundi : Changeant, mais plus chaud

Au début, des précipitations sont attendues dans la mer du Nord et en Bavière, mais elles se dissiperont à midi et laisseront place à un temps agréable. La pluie pourrait continuer à tomber à l'ouest et au sud-ouest, mais elle ne se déplacera que progressivement vers les terres, laissant Berlin et les monts Métallifères avec un ciel clair et un soleil occasionnel. La température augmentera de 14 degrés dans la mer Baltique à 16 à 22 degrés dans le reste du pays.

Mardi : Chaud dans le sud et l'est

Des averses de pluie seront fréquentes dans le sud-ouest, tandis que les averses alterneront avec le soleil dans le nord. Cependant, le sud et l'est profiteront d'un ciel clair et sec. Les températures augmenteront entre 16 degrés dans les Eifel et 23 degrés dans le sud de la Saxe-Anhalt et certaines parties de la Bavière.

Mercredi : Le vent se lève, tempête de föhn alpine

Des averses de pluie, voire des orages, peuvent se produire à l'ouest et au nord, tandis que la région alpine sera épargnée jusqu'au soir grâce à l'effet de föhn. Le vent se lèvera considérablement en soirée, et des rafales de tempête allant jusqu'à 14 à 21 degrés commenceront à tournoyer sur les montagnes.

Jeudi : Danger de tempête aussi dans les basses terres

Bien que la tempête s'éloigne, elle apportera encore des averses peu amicales, et des rafales de vent dangereuses sont possibles même dans les basses terres, ainsi que des rafales ouraganiennes dans les montagnes. La température restera à peu près stable, oscillant entre 13 et 21 degrés.

Vendredi : Plus calme à nouveau, mais plus frais

La tempête nous quittera rapidement, et le vent diminuera également, particulièrement dans le nord et l'est. Un mélange de soleil et de pluie apportera un temps plus frais, avec des températures oscillant entre 10 et 15 degrés.

Week-end : Patterns météorologiques imprévisibles

Les modèles de prévision sont encore en désaccord. L'un montre un mélange agréable de soleil et de nuages avec seulement quelques averses occasionnelles, tandis que l'autre indique un système de pluie qui pourrait traverser le pays du samedi au dimanche. Les températures devraient rester entre 8 et 16 degrés dans tous les cas.

