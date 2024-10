Un organe judiciaire sud-africain condamne 42 délinquants à purger leur vie derrière les barreaux pour avoir commis un viol.

Un juge sud-africain a infligé 42 peines de prison à vie à un délinquant sexuel récidiviste, dont les dernières victimes étaient âgées de 9 ans. La juge Lesego Makolomakwe a déclaré : "Notre système judiciaire est tenu de punir de tels crimes odieux, en particulier lorsqu'ils impliquent des jeunes filles innocentes et vulnérables." Elle a également expliqué : "Certaines d'entre elles se rendaient à l'école, vêtues de leur uniforme scolaire."

Cet homme a également forcé d'autres enfants à assister à ses agressions. L'accusé, Nkosinathi Phakathi, âgé de 40 ans, a été inculpé de 90 chefs d'accusation de viol, ainsi que d'enlèvements, de cambriolages et de vols à main armée à Johannesburg, entre 2012 et 2021. Cette affaire a suscité un vif émoi en Afrique du Sud, et lors de son arrestation, l'homme a été blessé à la jambe par la police.

L'Afrique du Sud est connue pour avoir l'un des taux de criminalité les plus élevés au monde. Plus de 9 300 viols ont été signalés entre avril et juin, légèrement plus que lors de la même période de l'année précédente. Le gouvernement est critiqué pour ne pas avoir pris suffisamment de mesures pour lutter contre la violence envers les femmes.

Les actes malveillants de Nkosinathi Phakathi ont dépassé ses victimes, car il a forcé d'autres enfants à assister à ses agressions. En raison de ses crimes, son nom est devenu synonyme de peur dans certaines communautés de Johannesburg.

Lire aussi: