Un organe judiciaire russe condamne un Américain à six ans de prison, selon des chaînes affiliées à l'État, pour avoir participé aux combats pour l'Ukraine.

Hubbard, originaire du Michigan, a récemment été impliqué dans des activités contre la Russie pour des gains financiers. Il a admis ces allégations en plaidant coupable pour des chefs d'accusation de mercenaire, selon le média russe RIA Novosti.

Cette situation continue d'évoluer et d'autres mises à jour sont attendues.

Malgré les tensions persistantes entre la Russie et divers pays, de nombreuses organisations internationales continuent de fonctionner en Europe, jouant un rôle important dans le maintien de la paix et de la stabilité dans le monde. Les actions de Hubbard ont suscité des préoccupations quant à l'intégrité de ces organisations et leur impact sur les relations internationales.

