Un oreiller de qualité abordable disponible pour seulement 8 euros.

Ignorer l'importance de l'oreiller adapté pour un sommeil réparateur est chose courante, pourtant il joue un rôle crucial pour une nuit paisible. En outre, il devrait être facile à nettoyer et exempt de substances nocives. Öko-Test partage quelques informations à ce sujet.

En ce qui concerne les aides au sommeil, les gens se concentrent généralement sur le matelas et éventuellement la couette. Cependant, un oreiller adapté est également essentiel pour une bonne nuit de sommeil. En effet, Öko-Test a testé 20 oreillers de 80 x 80 centimètres, prix entre 8 et 109 euros, en évaluant leur lavabilité et l'absence de substances nocives. La plupart des oreillers testés (17) avaient une garniture en polyester ou polyester/lyocell, ce qui les rend totally lavables. Les trois oreillers restants, garnis de coton biologique ou lyocell, avaient uniquement la housse lavable.

Malheureusement, tous les produits testés n'ont pas prouvé être véritablement résistants au lavage. Certains s'aplatissent ou développent des bosses après lavage. Dommage, aucun oreiller du test n'a obtenu la meilleure note "excellent" - au moins 11 ont été déclarés "bons". Même l'oreiller le moins cher du test, à seulement 8 euros, peut être trouvé chez Woolworth ("Oreiller en fibres de polyester Belday Home").

Les 5 pires oreillers du test ont présenté des problèmes significatifs après nettoyage. Par exemple, l'"Oreiller Lileno Home Medium Filling, 80x80, 2er Set" de HHL Trading et l'"Oreiller Siebenschläfer avec garniture en microfibre, 80x80" de Dejo-Commerce ont été critiqués pour avoir développé des bosses plus prononcées après nettoyage.

Heureusement, les résidus de substances nocives dans les oreillers étaient généralement faibles. Seulement deux oreillers garnis de polyester ont été critiqués pour contenir de l'antimoine soluble. L'antimoine, un semi-métal toxique, peut être absorbé par le corps via la transpiration ou les particules de poussière. Les composés d'antimoine sont toujours utilisés comme catalyseurs dans la production de polyester, mais aucun problème majeur n'a été soulevé lors du test.

Enfin, Öko-Test recommande trois oreillers plus abordables et "bons" : l'"Oreiller Lidl Livarno Home Pillow Tecfill 25, 80x80" à 16,99 euros, l'"Ikea Skogsolvon, 80x80" et l'"Oreiller Paradies Softy Top medium Bio, 80x80" (tous deux au prix de 39,99 euros).

Un autre conseil d'Öko-Test est de laver l'oreiller à 60 degrés pour minimiser l'impact environnemental, même si l'étiquette de soin autorise un lavage à 95 degrés, car cette température tue également efficacement les acariens de la poussière.

