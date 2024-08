Un opposant à la sécession devient chef du gouvernement en Catalogne

Les médias espagnols parlent d'une élection historique : le Parlement régional catalan élit Salvador Illa comme président avec une majorité serrée. Mais un autre homme fait sensation à Barcelone aujourd'hui : Carles Puigdemont est venu, a vu, et a disparu.

Le socialiste Salvador Illa, 58 ans, qui s'oppose à la sécession de la région prospère du nord-est de l'Espagne, a été élu président de la Catalogne. 68 membres du Parlement régional de Barcelone ont voté pour Illa, 67 contre lui. Illa a obtenu le soutien du parti séparatiste modéré de gauche ERC en promettant des concessions financières et le renforcement de la langue catalane.

Les journaux espagnols ont écrit sur une élection historique qui ouvre un nouvel avenir pour la région troublée. Cependant, c'est le représentant le plus en vue des séparatistes radicaux, Carles Puigdemont, qui a attiré le plus d'attention. Il est apparu au centre de Barcelone le matin après presque sept ans d'exil, entouré des principaux politiques de son parti Junts, marchant dans les rues sans être molesté et saluant les passants.

La police, qui était présente avec des forces de sécurité renforcées, n'est pas intervenue malgré un mandat d'arrêt contre le sexagénaire. Puigdemont avait fui le pays en secret dans une voiture après un référendum illégal sur l'indépendance en 2017 et la sécession qui a suivi.

Puigdemont a ensuite prononcé un discours devant plusieurs milliers de partisans près du Parlement, qui voulaient lui réserver un "accueil institutionnel". "Je suis venu ici aujourd'hui pour vous rappeler que nous sommes toujours là, nous sommes toujours là parce que nous n'avons pas le droit de baisser les bras", a-t-il déclaré d'un ton combatif, en référence à sa lutte pour l'indépendance de la Catalogne, qu'il veut atteindre même contre la volonté et en conflit avec le gouvernement central. "Nous n'avons pas intérêt à vivre dans un pays où les lois d'amnistie ne sont pas appliquées", a ajouté Puigdemont, critiquant les parties de la justice qui refusent d'appliquer l'amnistie pour les séparatistes votée par le Parlement central à Madrid.

Les policiers comme complices de l'évasion ?

Peu après, la session pour élire Illa a commencé au Parlement. Puigdemont avait répété à plusieurs reprises qu'il voulait participer à cette session coûte que coûte. C'était son droit démocratique en tant que membre élu, avait-il déclaré dans un message vidéo publié sur la plateforme X la veille. Mais au lieu d'aller au Parlement après son discours, comme la police aurait pu s'y attendre, il a été rapidement entraîné derrière la scène par son avocat et n'a plus été vu depuis. Les journaux "El País" et "La Vanguardia" rapportent que deux officiers de police ont été arrêtés en tant que suspects d'avoir aidé à l'évasion.

Tandis que la police, selon les médias, se concentrait sur la prévention de l'entrée de Puigdemont au Parlement et vérifiait même les tunnels sous le bâtiment parlementaire, Puigdemont aurait apparemment quitté les lieux indemne dans une voiture blanche appartenant à l'officier de police arrêté plus tard.

Lorsque la police a réalisé que Puigdemont s'était éclipsé, elle a lancé une chasse à l'homme massive baptisée "Cage". Des barrages ont été installés sur les principales routes de sortie de la métropole méditerranéenne, avec des policiers vérifiant chaque véhicule quittant la ville, comme le montre la chaîne de télévision publique RTVE. Dans certains cas, les coffres étaient inspectés, et les motocyclistes étaient priés de retirer leur casque. Même à la frontière française, ils cherchaient Puigdemont au cas où il aurait tenté de fuir le pays à nouveau. Des milliers de véhicules étaient bloqués dans des embouteillages de plusieurs kilomètres par la chaleur estivale.

Les forces de sécurité responsables avaient préparé tous les scénarios possibles, sauf un autre évasion de Puigdemont, qui était revenu en Espagne de manière volontaire, selon "La Vanguardia" citant des sources policières. Tous les membres de l'unité de police catalane Mossos d'Esquadra, responsables de l'arrestation de Puigdemont, étaient reportedly choqués par l'échec.

Une victoire significative pour Sánchez

Malgré une loi d'amnistie pour les séparatistes, il existe toujours un mandat d'arrêt contre Puigdemont en raison de l'interprétation controversée de la loi par le juge d'instruction Pablo Llarena. La loi d'amnistie exclut les cas de enrichment personnel. Bien que Puigdemont ne soit pas accusé de détournement de fonds publics, le juge l'accuse d'enrichissement personnel. Il argue que Puigdemont a utilisé des fonds publics au lieu des siens pour ses objectifs politiques illégaux lors du référendum sur l'indépendance de 2017, ce qu'il considère comme équivalent à l'enrichissement personnel. La clarification juridique de ce différend pourrait prendre des mois.

Le parti d'Illa est sorti comme la force la plus forte des élections anticipées de mai. Cependant, le gouvernement avec un parti qui veut mener la Catalogne vers l'indépendance pourrait être difficile. Malgré cela, pour le Premier ministre socialiste Pedro Sánchez, qui veut apaiser le conflit catalan par des concessions et le dialogue, l'élection d'Illa est toujours une victoire significative. Cependant, il dépend également des votes de Junts au Parlement central. L'opposition conservatrice et les partis de droite continuent de critiquer ses politiques, l'accusant une fois de plus de conduire l'Espagne dans le mur.

